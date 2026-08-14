Punjab News: स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब पुलिस के जवानों का होगा सम्मान, इंस्पेक्टर बलजीत सिंह को राष्ट्रपति पदक

Punjab Police Awards on 15 August: स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर पंजाब पुलिस के अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा। इंस्पेक्टर बलजीत सिंह को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है, जबकि 11 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा।

Punjab Police Independence Day Honour: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब पुलिस के कई अधिकारियों को अलग-अलग सम्मान दिए जाएंगे। पंजाब पुलिस के लिए यह गर्व का बड़ा मौका है। इंस्पेक्टर बलजीत सिंह को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है, जबकि 11 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर बलजीत सिंह को पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है। यह सम्मान उनकी लंबे समय से की जा रही जिम्मेदार और सराहनीय पुलिस सेवा को देखते हुए दिया जा रहा है। राष्ट्रपति पदक पुलिस और अन्य सेवाओं में असाधारण योगदान देने वाले अधिकारियों के लिए एक बड़ा सम्मान माना जाता है। बलजीत सिंह का चयन पंजाब पुलिस के लिए भी गौरव की बात है।

11 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक

पंजाब के 11 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। इन अधिकारियों ने अपने-अपने पद पर जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सराहनीय सेवा पदक पाने वाले अधिकारियों में इंस्पेक्टर जनरल बाबू लाल मीणा, इंस्पेक्टर जनरल एस. भूपथि, डीएसपी सुभाष चंद, डीएसपी जसवीर सिंह, डीएसपी करनैल सिंह, डीएसपी संजीव कुमार, एसीपी गगनदीप सिंह, एएसआई निर्मल सिंह, इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, इंस्पेक्टर रशपाल सिंह और एसपी नवरीत सिंह विर्क शामिल हैं। यह सम्मान इन अधिकारियों की मेहनत, अनुशासन और अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता को मान्यता देता है।

एसपी पवनजीत को मिलेगा मुख्यमंत्री पदक

पंजाब में स्वतंत्रता दिवस-2026 के मौके पर एक और पुलिस अधिकारी को महत्वपूर्ण सम्मान देने का ऐलान किया गया है। एसपी (डी) खन्ना पवनजीत को प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। पवनजीत को यह सम्मान उनकी उत्कृष्ट पुलिस सेवा, ड्यूटी के प्रति समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और बेहतर कार्यप्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है। पवनजीत को मुख्यमंत्री पदक मिलने की घोषणा के बाद वरिष्ठ पुलिस कप्तान खन्ना डॉ. दर्पण आहलूवालिया ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पवनजीत की मेहनत और पुलिस सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने उनके समर्पण और कार्य की सराहना की।

पंजाब पुलिस के लिए गौरव की बात

स्वतंत्रता दिवस पर मिलने वाले ये सम्मान पंजाब पुलिस के उन अधिकारियों के काम को पहचान देते हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाया है। राष्ट्रपति पदक, सराहनीय सेवा पदक और मुख्यमंत्री पदक से सम्मानित होने वाले अधिकारियों के लिए यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सम्मान है, बल्कि उनके परिवार और पंजाब पुलिस के लिए भी गर्व का विषय है। इन सम्मानों से पुलिस बल के अन्य जवानों और अधिकारियों को भी बेहतर सेवा और पूरी निष्ठा के साथ काम करने की प्रेरणा मिलेगी।