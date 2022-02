राज चौधरी, पठानकोट:

Punjab Police Help The Family Of The Victim In Road Accident : पंजाब पुलिस ने सड़क हादसे में मृत कर्मचारी के परिवार को 30 लाख रुपए की धनराशि भेंट की। जानकारी देते कमांडेंट 4 आईआरबी शाहपुरकडी मनदीप सिंह ने बताया की पंजाब पुलिस समय-समय पर अपने मुलाजम तथा उनके परिवारों की आर्थिक सहायता करने के लिए तत्पर पर रहता है। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस की 4 आईआरबी में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरजिंदर कुमार की गत वर्ष एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी।

मृतक की पत्नी को चेक से भुगतान (Punjab Police Help The Family Of The Victim In Road Accident)

अधिकारियों के प्रयासों के बाद आज एचडीएफसी बैंक के साथ तालमेल करके मृतक की पत्नी के नाम पर उन्हें वित्तीय सहायता 30 लाख रुपये मंजूर करवाई गई है। (Latest Pathankot News) कमांडेंट मनदीप सिंह की ओर से मृतक हरजिंदर सिंह की पत्नी बलविंदर कौर को यह चेक दिया गया है। मनदीप सिंह कमांडेंट आईआरबी ने कहा कि पंजाब पुलिस हमेशा अपने मुलाजिमों तथा उनके परिवार का पूरा ख्याल रखेगी तथा उन्हें हर तरह की आर्थिक सहायता देने के लिए तत्पर रहेगी।

