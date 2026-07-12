Punjab Weather : पंजाब में आज भारी बारिश का अलर्ट

द्वारा
Harpreet Singh
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Punjab Weather : पंजाब में आज भारी बारिश का अलर्ट
Punjab Weather : पंजाब में आज भारी बारिश का अलर्ट

16 जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी, कल से कमजोर पड़ेगा मानसून

Punjab Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के आज आधे से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा द्वारा प्रदेश के मौसम को लेकर जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार आज प्रदेश में 16 जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।

चंडीगढ़ मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में आज मोगा, फिरोजपुर, जीरा, शाहकोट, पट्टी, सुल्तानपुर लोधी, तरनतारन, खडूर साहिब, नकोदर, फगवाड़ा, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, बाबा बकाला, बटाला, भुलत्थ, दसूआ, मुकेरियां, गुरदासपुर, पठानकोट और धारकलां में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है।

13 जुलाई से आएगी बारिश में कमी

इसके अलावा 3 जिलों- पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश का यलो अलर्ट। हालांकि 13 से 17 जुलाई तक भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन अलग-अलग स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। वहीं अब कल (13 जुलाई) से मानसून कमजोर पड़ सकता है। जिससे उमस भरी गर्मी बढ़ेगी। 1 से 11 जुलाई के दौरान पंजाब में कुल 52.8 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 49.6 मिमी के मुकाबले 6% अधिक रही।

प्रमुख बांधों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे

पंजाब के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि हिमाचल में जारी भारी बारिश के बावजूद प्रदेश के सभी प्रमुख बांधों का जलस्तर अभी तक खतरे के निशान से नीचे है। 11 जुलाई को भाखड़ा बांध का जलस्तर 1574.92 फीट और पोंग बांध का जलस्तर 1320.80 फीट दर्ज किया गया। दोनों बांधों का जलस्तर फिलहाल उनके अधिकतम (डेंजर) स्तर से नीचे है। भाखड़ा बांध का अधिकतम जलस्तर 1680 फीट और पोंग बांध का 1390 फीट माना जाता है।

पिछले साल पंजाब में आई थी भयानक बाढ़

ज्ञात रहे कि पिछले साल पंजाब में भयानक बाढ़ इसी लिए आई थी क्योंकि हिमाचल में लगातार भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद भाखड़ा और पौंग बांध से पानी लगातार छोड़ा गया। जिससे प्रदेश की सभी प्रमुख नदियां और नहरें खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी और पंजाब के लगभग सभी जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। पंजाब में मानसून ने जुलाई के पहले 11 दिनों में 23 जिलों में से 11 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि 8 जिलों में सामान्य के आसपास बारिश दर्ज की गई।

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