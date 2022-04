संविधान निर्माता डॉ. बी.आर अंबेडकर एक महान शख्सियत थे: सांसद मनीष तिवारी : Dr. BR Ambedkar The Architect Of The Constitution

बंगा, जगदीश :

Dr. BR Ambedkar The Architect Of The Constitution: श्री आनंदपुर साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि संविधान निर्माता डॉ बी.आर अंबेडकर एक महान शख्सियत थे और बतौर एडवोकेट व सांसद उनके द्वारा बनाए गए संविधान को वह पढ़ते हैं, तो उन्हें अहसास होता है कि वह कितने बड़े विद्वान रहे होंगे।

डॉ. बी.आर अंबेडकर के जन्मदिवस पर अलग-अलग कार्यक्रमों में की शमूलियत (Dr. BR Ambedkar The Architect Of The Constitution)

संसद तिवारी संविधान निर्माता डॉ बी.आर अंबेडकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद तिवारी ने कहा कि डॉ अंबेडकर एक महान शख्शियत थे, जो संविधान के निर्माण हेतु ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे। सांसद तिवारी ने कहा कि बतौर सांसद व एडवोकेट उन्हें संविधान पर बहस करने या उसे पढ़ने का अवसर मिलता है और जितनी बार भी वह संविधान को पढ़ते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि डॉ अंबेडकर कितने बड़े विद्वान होंगे, जिन्होंने एक जीवन्त दस्तावेज को तैयार किया। यह संविधान देश के सभी लोगों और खासकर पिछड़े समाज के अधिकारों की रक्षा करता है।

डॉ. बी. आर अंबेडकर के जन्मदिवस पर रक्तदान कैंप ( Dr. BR Ambedkar)

इस दौरान एक समारोह को संबोधित करते हुए, सांसद तिवारी ने लोगों को वैशाखी के अवसर पर बधाई भी दी। जिस दिन दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी तरह, उन्होंने डॉ बीआर अंबेडकर के जन्मदिवस को समर्पित पुस्तक रिलीज समारोह व रक्तदान कैंप में शिरकत भी की।

इस समारोह में ये सभी रहे मौजूद ( Dr. BR Ambedkar)

पूर्व विधायक तरलोचन सिंह सूंड ने कहा कि डॉ अंबेडकर का जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हम सभी को उनके द्वारा दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। समारोहों के दौरान अन्य के अलावा, पूर्व चेयरमैन पवन दीवान, द्रवजीत सिंह पुनिया, हरीश सद्दी, पालो बैंस पार्षद, जयपाल सूंडा, मनजिंदर मोहन बॉबी पार्षद, कीमती सद्दी पार्षद,तलविंदर कौर पार्षद, मास्टर वासदेव हीर पूर्व पार्षद, हरजीत कौर पूर्व पार्षद, परवीन गोगी पूर्व पार्षद, हरपाल पूर्व पार्षद, सोढी राम, सचिन घई पूर्व पार्षद भी मौजूद रहे।

