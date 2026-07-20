Punjab Crime News : जेल में बैठा अपराधी चला रहा था हथियार और नशा तस्करी गिरोह, पुलिस ने इस तरह किया खुलासा

पांच आरोपियों को हथियार व हेरोइन सहित गिरफ्तार करने में पुलिस ने हासिल की सफलता
Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने प्रदेश में नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के दौरान प्रदेश की जलालाबाद पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उसने हथियार व नशीले पदार्थ सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार करन में सफलता हासिल की।
जब पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने हैरानीजनक खुलासे किए। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन विदेशी पिस्टल, छह मैगजीन, चार कारतूस, 750 ग्राम हेरोइन और करीब ढाई लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।
जेल में बैठा बदमाश चला रहा था गिरोह
पुलिस ने परमजीत सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब ढाई लाख रुपये की ड्रग मनी भी बरामद की। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि फरीदकोट जेल में बंद साजन इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन कुमार, बूढ़ सिंह, अर्शदीप सिंह, करन, परमजीत सिंह और एक नाबालिग के रूप में हुई है।
नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है। एक आरोपी की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निगरानी में जलालाबाद सिटी पुलिस ने गांव टिवाना कलां के पास नाकाबंदी कर पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से हथियार और हेरोइन बरामद हुई।
नाकाबंदी के दौरान पुलिस को मिली सफलता
एसएसपी गगन अजीत सिंह ने बताया कि डीएसपी गुरिंदरजीत सिंह की निगरानी में जलालाबाद सिटी पुलिस ने गांव टिवाना कलां के पास नाकाबंदी कर पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से हथियार और हेरोइन बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी तस्करी से प्राप्त रकम परमजीत सिंह को भेजते थे।
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