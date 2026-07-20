Ritika Sajdeh In Tears Video: रोहित शर्मा ने जैसे ही जड़ा शतक, छलके रितिका की आंखों से आंसू, खुद को रोक नहीं पाई

नई दिल्ली. भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेलकर एक बार फिर अपनी क्लास साबित कर दी. 39 साल के पूर्व भारतीय कप्तान ने रन चेज के दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी कर स्टेडियम में मौजूद तमाम दर्शकों का दिल जीत लिया. जैसे ही उन्होंने अपना शतक पूरा किया, बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया. उसी समय कैमरा स्टैंड में बैठीं उनकी पत्नी रितिका सजदेह की ओर गया. वो भावुक होकर आंसू पोंछती नजर आईं.
रितिका का यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. क्रिकेट फैंस ने उनकी प्रतिक्रिया को रोहित शर्मा को लेकर चल रहे संन्यास की खबरों से जोड़कर देखने लगे. सबने माना की पति के बल्ले से दिए आलोचकों के जवाब ने पत्नी रितिका को भी राहत पहुंचाई. रोहित शर्मा फिलहाल तो 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले संन्यास नहीं लेने वाले इस पारी ने इस और पक्का कर दिया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने पहले ही रोहित को लेकर बयान दिया था. लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं होने वाला है.
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— … (@unstoppable720) July 19, 2026
मैच से पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारतीय टीम मैनेजमेंट भविष्य की तैयारी पर ध्यान दे रहा है. युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में बड़ी भूमिका देने की योजना बना रहा है. इन खबरों के चलते लॉर्ड्स वनडे को लेकर पहले से ही काफी चर्चा थी. ऐसे में रितिका की मौजूदगी और उनकी भावुक प्रतिक्रिया ने इन अटकलों को और हवा दे दी. मैच खत्म हो गया और रोहित ने शतक जमाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर तमाम सवाल उठाने वालों को चुप कर दिया.
धोनी समेत कई बड़ी हस्तियां थी मौजूद
लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इस मुकाबले को देखने के लिए कई बड़ी हस्तियां भी पहुंचीं. बॉलीवुड के कई सितारों के अलावा रोहित शर्मा के पूर्व साथी महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह भी स्टैंड्स में मौजूद थे. उनके सामने रोहित ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और यादगार शतक जड़ा. लॉर्ड्स में सेंचुरी ठोकने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए. उन्होंने भारत की तरफ से शतक जमाने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बनने का कारनामा अंजाम दिया. विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया.