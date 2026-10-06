Himachal News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा शुरू, एम्स में छात्रों को डिग्रियां दीं, 18 घंटे बंद रहेगा अटल टनल

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचीं। बिलासपुर में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद वह मनाली पहुंचीं।

Himachal News: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचीं। बिलासपुर में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद वह मनाली पहुंचीं। सासे हेलीपैड पर सांसद कंगना रनौत और मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति 7 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग और माता हिडिंबा के मंदिर जाएंगी। इस दौरान भारी वाहनों के लिए अटल टनल आज शाम से कल दोपहर बाद तक बंद रहेगी।

18 घंटे बंद रहेगा अटल टनल

अटल टनल आज शाम आठ बजे भारी वाहनों के लिए बंद हो जाएगी। सात अक्टूबर को अटल टनल दोपहर दो बजे तक सभी वाहनों के लिए बंद रहेगी। सात अक्टूबर को सुबह राष्ट्रपति अटल टनल जाएंगी। मनाली में साढ़े 12 बजे से दो बजे तक आलू ग्राउंड, ओल्ड मनाली, भूतनाथ चौक, मिशन अस्पताल चौक, रामबाग चौक, मनालसु मोड़ व बाहंग में नाके लगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के मनाली के परिधि गृह पहुंचने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो गई।

सिस्सु में कल लगेगा नाका

सुबह साढ़े छः बजे सिस्सु व गुफा होटल में नाका लगेगा जबकि सात बजे ग्रीन टैक्स बैरियर में नाका लग जाएगा। आठ बजे के बाद, मनालसु, मिशन चौक, ओल्ड मनाली पुल, भूतनाथ चौक, वशिष्ठ चौक, नेहरूकुंड, पलचान चौक व पलचान पुल में नाका लगेगा।

कल हिडिंबा मंदिर जाएंगी राष्ट्रपति

राष्ट्रपति कल दोपहर बाद हिडिंबा माता मंदिर जाएंगी। दोपहर तीन बजे रामबाग, घटोत्कच चौक, मनालसु में नाका लगेगा। आठ अक्टूबर सुबह राष्ट्रपति वापस लौट जाएगी। उस दौरान साढ़े सात बजे आलू ग्राउंड में नाका लगेगा जबकि नौ बजे, मनालसु, मिशन चौक, ओल्ड मनाली पुल, भूतनाथ चौक, वशिष्ठ चौक, नेहरूकुंड में नाका लगेगा।