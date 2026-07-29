Pathankot Mandi NH Closed: मंडी जाने वालों के लिए बड़ा झटका! कोटरोपी में भूस्खलन से NH बंद, वैकल्पिक रास्ता भी ठप

Pathankot Mandi NH: कोटरोपी में भूस्खलन के कारण पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है. वैकल्पिक मार्ग भी मलबा गिरने से बाधित है. एनएचएआई और प्रशासन सड़क बहाली में जुटे हैं, जबकि छोटे वाहनों को सीमित आवाजाही की अनुमति दी गई है.

Pathankot Mandi NH: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़क परिवहन पर भी साफ दिखाई देने लगा है. मंडी जिले के कोटरोपी क्षेत्र में हुए लैंडस्लाइड ने पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है. हालात ऐसे बन गए हैं कि मंडी की ओर जाने वाला मेन राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है, जबकि राहत देने वाला वैकल्पिक मार्ग भी मलबा गिरने की वजह से बंद हो चुका है. इससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टीमें मौके पर राहत एवं बहाली कार्य में जुटी हुई हैं, ताकि जल्द से जल्द आवाजाही सामान्य की जा सके.

भूस्खलन के बाद बढ़ा खतरा

मंगलवार शाम को कोटरोपी क्षेत्र में नाले के साथ अचानक भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा असुरक्षित हो गया. सड़क के धंसने की आशंका को देखते हुए पहले एहतियात के तौर पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी. बुधवार सुबह एनएचएआई ने मौके पर डाइवर्जन तैयार करने का कार्य शुरू किया, जिसके चलते कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया.

छोटे वाहनों को सीमित राहत

हालांकि प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए छोटे वाहनों को सावधानी के साथ सीमित रूप से गुजरने की अनुमति दी है. अधिकारियों की निगरानी में यातायात को नियंत्रित किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे.

मेन राजमार्ग बंद होने के बाद लोग घटासनी-झटिंगरी-बाया कटिंडी मार्ग का उपयोग कर रहे थे, लेकिन इस मार्ग पर भी मलबा गिरने से आवाजाही रुक गई. सूचना मिलते ही प्रशासन ने मशीनरी मौके पर भेज दी और सड़क से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मौसम अनुकूल रहने पर मार्ग को जल्द बहाल करने का प्रयास किया जाएगा.

जिले की कई सड़कें प्रभावित

लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण मंडी जिले में सड़क नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है. मंगलवार तक जिले में 58 सड़कें बंद दर्ज की गई थीं. प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि यात्रा से पहले सड़क की ताजा स्थिति की जानकारी अवश्य लें और अनावश्यक यात्रा से बचें.