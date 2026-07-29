Happy Birthday Sanjay Dutt: संजय दत्त की जिंदगी के 5 अनसुने राज, स्टारडम-विवाद, 3 शादियां और दमदार वापसी की पूरी कहानी

Sanjay Dutt Birthday Special: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त अपना 67वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। संजू बाबा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। फिल्मी परिवार में जन्म लेने से लेकर सुपरस्टार बने और फिर नशे की समस्या और विवादों से जूझे। रिश्तों में उतार-चढ़ाव और शानदार कमबैक तक उनका सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा।

Sanjay Dutt Birthday Special: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त 67 साल के हो गए हैं। उन्हें संजू बाबा नाम से भी जाना जाता है। संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। एक तरफ उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस, वास्तव, खलनायक और साजन जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी विवादों, संघर्षों और उतार-चढ़ाव से भरी रही। संजय दत्त ने कम उम्र में ही शोहरत हासिल कर ली थी, लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी में कई मुश्किल दौर आए। नशे की लत, कानूनी विवाद, जेल की सजा, रिश्तों में उतार-चढ़ाव और फिर शानदार वापसी संजय दत्त की कहानी संघर्ष और हिम्मत का उदाहरण मानी जाती है। उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े 5 ऐसे पहलू, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

फिल्मी परिवार में जन्म, जिंदगी रही बेहद मुश्किल

संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और बाद में राजनेता बने, जबकि उनकी मां नरगिस दत्त भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में शामिल थीं। एक फिल्मी परिवार में जन्म लेने के बावजूद संजय दत्त का बचपन पूरी तरह आसान नहीं रहा। उनकी मां नरगिस दत्त लंबे समय तक कैंसर से जूझती रहीं और 1981 में उनका निधन हो गया। उस समय संजय अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और मां की मौत का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। मां की बीमारी और निधन के बाद वह भावनात्मक रूप से काफी टूट गए। यही वह दौर था जब उनकी जिंदगी में कई गलत फैसलों और संघर्षों की शुरुआत हुई।

नशे की लत और उससे बाहर निकलने की लड़ाई

संजय दत्त ने कई मौकों पर स्वीकार किया है कि वह यंग एज में नशे की गंभीर समस्या से जूझ चुके हैं। उन्होंने बताया था कि शुरुआत में उन्होंने इसे दोस्तों के साथ प्रयोग के तौर पर लिया, लेकिन धीरे-धीरे यह उनकी जिंदगी की बड़ी समस्या बन गई। परिवार ने उनकी मदद की और उन्हें इलाज के लिए विदेश भी भेजा गया। लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने इस आदत से छुटकारा पाया और अपने करियर पर दोबारा ध्यान देना शुरू किया। उनकी जिंदगी का यह हिस्सा बाद में फिल्म ‘संजू’ (2018) में भी दिखाया गया, जिसमें उनके संघर्षों और निजी जीवन के कई पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई। संजय दत्त की यह यात्रा इसलिए भी खास मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और दोबारा अपने करियर को मजबूत बनाया।

प्रेम संबंध और 3 शादियां, रिश्तों में भी उतार-चढ़ाव

संजय दत्त की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है। उनके प्रेम संबंधों और शादियों को लेकर भी मीडिया में काफी खबरें आती रही हैं। उनकी पहली शादी अभिनेत्री ऋचा शर्मा से हुई थी। दोनों की एक बेटी त्रिशाला दत्त हैं। ऋचा शर्मा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इसके बाद संजय दत्त ने रिया पिल्लई से शादी की, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और दोनों अलग हो गए। साल 2008 में संजय दत्त ने मान्यता दत्त से शादी की। दोनों की शादी के बाद संजय की जिंदगी में काफी स्थिरता आई। मान्यता ने मुश्किल दौर में उनका साथ दिया और परिवार को संभाला। दोनों के जुड़वां बच्चे भी हैं।

मुंबई बम धमाकों का मामला और जेल की सजा

संजय दत्त की जिंदगी का सबसे विवादित अध्याय 1993 के मुंबई बम धमाकों से जुड़ा रहा। इस मामले में उन पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगा था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। संजय दत्त ने अपनी सजा पूरी की और वर्ष 2016 में जेल से बाहर आए। यह दौर उनके करियर और निजी जीवन के लिए बेहद कठिन था। कई लोगों ने माना कि इस घटना से उनका फिल्मी सफर प्रभावित हुआ, लेकिन जेल से लौटने के बाद उन्होंने फिर से फिल्मों में सक्रिय वापसी की।

मुश्किलों के बाद फिर किया शानदार कमबैक

संजय दत्त का करियर कई बार मुश्किलों से गुजरा, लेकिन उन्होंने हर बार वापसी की। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और साबित किया कि उनकी लोकप्रियता आज भी कायम है। उनकी फिल्म ‘भूमि’, ‘साहेब बीवी और गैंगस्टर 3’, ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ और ‘शमशेरा’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों ने पसंद किया। खासतौर से केजीएफ: चैप्टर 2 में अधीरा के किरदार ने नई पीढ़ी के दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को फिर से बढ़ाया। आज संजय दत्त सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि संघर्ष के बाद वापसी करने वाले कलाकार के रूप में भी पहचाने जाते हैं।

संजय दत्त की नेट वर्थ और संपत्ति

संजय दत्त ने अपने लंबे फिल्मी करियर में बड़ी सफलता हासिल की है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संजय दत्त की कुल संपत्ति यानी नेट वर्थ लगभग 295 करोड़ रुपये है। उनकी इनकम का मुख्य जरिया फिल्में, ब्रांड एंडोर्समेंट, और उनके निजी निवेश व बिजनेस हैं। संजय दत्त एक फिल्म के लिए लगभग 8 करोड़ से 15 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं, जो प्रोजेक्ट के आकार और भूमिका पर निर्भर करता है। विज्ञापनों और ब्रांड प्रमोशन के लिए भी वह मोटी फीस लेते हैं। उनकी वास्तविक संपत्ति का आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन वह बॉलीवुड के सफल और रईस अभिनेताओं में शामिल रहे हैं।

संजय दत्त की कहानी क्यों है खास?

संजय दत्त की जिंदगी में सफलता और विवाद दोनों रहे हैं। उन्होंने बचपन में माता-पिता की प्रसिद्धि देखी, फिर व्यक्तिगत संघर्षों का सामना किया, कानूनी मुश्किलों से गुजरे और अंत में अपने करियर को फिर से खड़ा किया। उनकी कहानी यह दिखाती है कि एक व्यक्ति गलतियों, कठिन परिस्थितियों और आलोचनाओं के बावजूद खुद को बदलकर आगे बढ़ सकता है। संजय दत्त का जीवन बॉलीवुड की सबसे चर्चित और उतार-चढ़ाव भरी कहानियों में से एक है। एक स्टार किड से लेकर विवादों में घिरे अभिनेता और फिर शानदार कमबैक करने वाले कलाकार तक का उनका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है।