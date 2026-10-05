Himachal News: लंदन से डलहौजी घूमने आई NRI महिला की होटल में हुई मौत

हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में सोमवार को 77 वर्षीय एनआरआई महिला की अचानक मौत हो गई। मृतका की पहचान रमिला चंदाराना निवासी लंदन के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ 4 अक्तूबर को डलहौजी पहुंची थी।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में सोमवार को 77 वर्षीय एनआरआई महिला की अचानक मौत हो गई। मृतका की पहचान रमिला चंदाराना निवासी लंदन के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ 4 अक्तूबर को डलहौजी पहुंची थी।

तबीयत बिगड़ने के बाद बेहोश

पुलिस के अनुसार रमिला परिजनों के साथ गांधी चौक के समीप पंजपुला रोड स्थित निजी होटल में ठहरी थीं। सोमवार सुबह होटल में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गईं।

चिकित्सकों ने मृत घोषित किया

परिजन उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल डलहौजी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार महिला के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। पुलिस ने परिजनों के बयान भी दर्ज किए। इसके बाद शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हृदयाघात बताया गया है।

परिजनों को सौंपा शव

पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि लंदन निवासी महिला की मौत हुई है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों सौंप दिया है।