Himachal Landslide News: हिमाचल में भूस्खलन से भारी तबाही, 102 से ज्यादा सड़कें बंद, 7 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी

Himachal Pradesh IMD Weather Warning: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के मामले बढ़ गए हैं। लैंडस्लाइड के कारण राज्य में 102 सड़कें बंद हैं। मंडी, कुल्लू और शिमला सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। IMD ने हिमाचल में 7 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है।

Himachal Pradesh Landslide News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सड़क संपर्क, बिजली और पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 7 अगस्त तक राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, इसलिए लोगों और पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

102 सड़कें बंद, मंडी और कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के मुताबिक हिमाचल में शनिवार शाम तक 102 सड़कें यातायात के लिए बंद थीं। सबसे अधिक 43 सड़कें मंडी जिले में बंद हुई हैं, जबकि कुल्लू में 33, शिमला में 11, चंबा और कांगड़ा में 5-5, सिरमौर में 4 और ऊना में 1 सड़क भूस्खलन और मलबा आने के कारण बंद है। लोक निर्माण विभाग और प्रशासन की टीमें प्रभावित मार्गों से मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के काम में जुटी हुई हैं।

बिजली और पानी की सेवाएं भी प्रभावित

भारी बारिश का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा। राज्य में 28 पेयजल योजनाएं बाधित हुई हैं, जिससे कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके अलावा 11 बिजली ट्रांसफॉर्मर भी खराब हो गए हैं, जिसके कारण कई गांवों और कस्बों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। संबंधित विभागों की टीमें मरम्मत कार्य में लगी हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण बहाली कार्य में दिक्कतें आ रही हैं।

जुलाई में सामान्य से ज्यादा हुई बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच हिमाचल प्रदेश में 275.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि का सामान्य औसत 255.9 मिमी है। राज्य में इस दौरान करीब 8 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। लगातार हो रही वर्षा के कारण नदियों और नालों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, जिससे निचले इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है।

इन इलाकों में हुई सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 45 मिमी बारिश पंडोह में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा शिमला में 36.3 मिमी, सराहन में 35.3 मिमी, स्लैपर में 31.6 मिमी, जोत में 30.8 मिमी, धर्मशाला में 26.3 मिमी और कुफरी में 25.5 मिमी वर्षा हुई। वहीं सुंदरनगर और मुरारी देवी क्षेत्र में गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान की गतिविधियां भी दर्ज की गईं। बारिश के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चंबा जिले के भरमौर में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। वहीं ऊना में दिन का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ठंडा बना हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है।

7 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी

आईएमडी ने 7 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार चंबा और लाहौल से जुड़े कुछ क्षेत्रों में अगस्त के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के अधिकांश अन्य हिस्सों में सामान्य या उससे कम बारिश का अनुमान है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और सड़कें बंद होने जैसी घटनाओं का खतरा बना रहेगा। राज्य प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें।