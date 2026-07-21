Himachal Rain Alert: हिमाचल के 5 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद ! तुरंत चेक करें अपडेट

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Amit Upadhyay
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School Closed in Himachal: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और IMD के रेड अलर्ट के चलते चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 21 जुलाई को बंद रखा गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं किन्नौर के कड़छम बांध से पानी छोड़े जाने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतलुज नदी से दूर रहने की सलाह दी है।
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भारी बारिश के चलते हिमाचल के कई जिलों में 21 जुलाई को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

Himachal Pradesh Schools Update: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने 21 जुलाई को राज्य के कई जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खराब मौसम और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए कई जिलों में स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला लिया है। कई जगहों पर परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया है। स्टूडेंट्स को स्कूलों से अपडेट लेने के निर्देश दिए गए हैं।

21 जुलाई को इन जिलों में रेड अलर्ट

IMD के अनुसार 21 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश के कारण अचानक बाढ़, भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कुछ जिलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। कांगड़ा समेत प्रभावित जिलों में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ जगहों पर परीक्षाएं भी स्थगित की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद ही संस्थानों को दोबारा खोलने पर फैसला लिया जाएगा।

बढ़ा भूस्खलन और बाढ़ का खतरा

लगातार बारिश के कारण हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। नदियों और नालों का जलस्तर भी बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में परेशानी बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों, निचले क्षेत्रों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है। किन्नौर जिले में भी प्रशासन सतलुज नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। भारी बारिश के बीच नदी में पानी बढ़ने की स्थिति में बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी किनारे न जाने को कहा गया है।

अन्य जिलों में भी बारिश का असर

हिमाचल के कई अन्य जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। IMD ने कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में मानसून सक्रिय रहने के कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मानसून अभी सक्रिय बना हुआ है और आने वाले दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश जारी रह सकती है।