Himachal Lottery Rules: हिमाचल में फिर शुरू होगी लॉटरी, ड्रॉ से लेकर फीस तक जानें सभी नियम और शर्तें

Himachal Lottery Big Update: हिमाचल प्रदेश में करीब 27 साल बाद लॉटरी दोबारा शुरू होने की तैयारी है। सरकार ने पेपर और ऑनलाइन लॉटरी की बिक्री के लिए सोल सेलिंग एजेंट नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत रोजाना 12 ड्रॉ और साल में तीन बंपर ड्रॉ आयोजित किए जा सकेंगे।

Himachal Pradesh Lottery News: हिमाचल प्रदेश में करीब 27 साल से बंद लॉटरी व्यवस्था एक बार फिर शुरू होने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पेपर और ऑनलाइन लॉटरी की बिक्री के लिए सोल सेलिंग एजेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए निदेशालय कोषागार, लेखा एवं लॉटरी की ओर से ई-टेंडर जारी किया गया है। सरकार की योजना लॉटरी संचालन को पहले की तुलना में ज्यादा डिजिटल, पारदर्शी और कड़े नियमों के तहत चलाने की है। हालांकि लॉटरी शुरू होने से पहले एजेंट के चयन से लेकर ड्रॉ आयोजित करने तक कई शर्तें तय की गई हैं।

रोजाना अधिकतम 12 ड्रॉ की अनुमति

टेंडर में लॉटरी के संचालन को लेकर स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत एक दिन में अधिकतम 12 लॉटरी ड्रॉ आयोजित किए जा सकेंगे। इसके अलावा पूरे साल में तीन बंपर ड्रॉ आयोजित करने का प्रावधान रखा गया है। नियमित ड्रॉ के साथ सरकार विशेष मौकों पर सीमित संख्या में बड़े बंपर ड्रॉ भी आयोजित कर सकेगी। हालांकि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को किसी भी तरह का ड्रॉ आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। इस व्यवस्था का मकसद ड्रॉ के संचालन के लिए पहले से स्पष्ट और निर्धारित कैलेंडर तैयार करना है।

पब्लिक प्लेस पर होगी ड्रॉ की प्रक्रिया

सरकार ने लॉटरी ड्रॉ की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसके आयोजन की प्रक्रिया भी तय की है। सभी ड्रॉ हिमाचल प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। ड्रॉ के दौरान ड्रॉ जज मौजूद रहेंगे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी स्वतंत्र पर्यवेक्षकों और सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाएगी। टेंडर में डिजिटल ड्रॉ सिस्टम अपनाने का विकल्प भी रखा गया है। इसका मतलब है कि लॉटरी का संचालन केवल पारंपरिक कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा। डिजिटल व्यवस्था अपनाए जाने पर ड्रॉ और संबंधित रिकॉर्ड को तकनीकी माध्यम से भी नियंत्रित और सुरक्षित किया जा सकेगा।

सरकार को मिलेगा करोड़ों का राजस्व

लॉटरी व्यवस्था को दोबारा शुरू करने के पीछे सरकार के लिए राजस्व भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। टेंडर की शर्तों के अनुसार चयनित सोल सेलिंग एजेंट को सरकार को हर साल 10 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस देनी होगी। इस लाइसेंस फीस में हर साल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही एजेंट को सरकार के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपये की वार्षिक गारंटीड राशि (MGA) भी देनी होगी। लॉटरी के कुल कारोबार पर एजेंट को कम से कम 2 प्रतिशत रेवेन्यू शेयर की बोली लगानी होगी। सबसे अधिक रेवेन्यू शेयर की पेशकश करने वाले और योग्य बोलीदाता को H-1 घोषित किया जाएगा।

देनी होगी 30 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी

लॉटरी संचालन के लिए चयनित एजेंट पर सरकार ने बड़ी वित्तीय सुरक्षा भी लगाई है। टेंडर के मुताबिक एजेंट को 30 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। यह राशि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी या एफडीआर के रूप में जमा की जा सकेगी। इसके अलावा प्रत्येक पेपर या ऑनलाइन लॉटरी ड्रॉ के लिए 5,000 रुपये ड्रॉ खर्च भी संबंधित एजेंट को वहन करना होगा। इस तरह सरकार ने एजेंट की वित्तीय जिम्मेदारियों को पहले से स्पष्ट कर दिया है। चयनित सोल सेलिंग एजेंट के साथ शुरुआत में दो साल का अनुबंध किया जाएगा। अगर एजेंट का प्रदर्शन संतोषजनक रहता है तो सरकार अपने विवेक के आधार पर अनुबंध को आगे दो साल तक बढ़ा सकती है।

14 सितंबर तक जमा करनी होगी बोली

सरकार की ओर से ई-टेंडर 19 अगस्त को जारी किया गया है। टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियां 14 सितंबर शाम 4 बजे तक अपने बोली दस्तावेज जमा कर सकेंगी। इच्छुक बोलीदाता 28 अगस्त तक प्री-बिड से जुड़े सवाल भेज सकते हैं। प्री-बिड बैठक 29 अगस्त को कसुम्पटी, शिमला में आयोजित की जाएगी। वहीं, ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया 3 सितंबर से शुरू होगी। इससे कंपनियों को तकनीकी और वित्तीय दस्तावेज तैयार करने के लिए निर्धारित समय मिलेगा।