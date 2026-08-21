Vande Mataram Row: हिमाचल में मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत, वंदे मातरम् के मुद्दे पर घमासान

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Amit Upadhyay
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Himachal Assembly News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पहले ही दिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम् के केवल दो अंतरे गाने के फैसले पर सवाल उठाया और इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया।
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन वंदे मातरम को लेकर जोरदार हंगामा हो गया।

Himachal Vande Mataram Controversy: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत शुक्रवार को हंगामे के साथ हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गईं। विपक्ष ने सदन में वंदे मातरम् का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के उस फैसले पर सवाल खड़े किए, जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल शुरुआती दो अंतरों को गाने की बात कही गई है। हंगामा बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने करीब 10 मिनट के भीतर सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर 2026 तक निर्धारित है।

सदन में कैसे शुरू हुआ विवाद?

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने वंदे मातरम् का मुद्दा उठाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इस विषय पर बोलने की अनुमति मांगी और कांग्रेस के हालिया फैसले पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि कांग्रेस द्वारा अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के सिर्फ दो अंतरे गाने का निर्णय राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़ा गंभीर सवाल है। विपक्ष ने यह भी तर्क दिया कि केंद्र सरकार की ओर से हाल में वंदे मातरम् को लेकर कानूनी संरक्षण बढ़ाया गया है, इसलिए राष्ट्रगीत के गायन को लेकर कांग्रेस का फैसला उचित नहीं है। विपक्ष के मुताबिक संसद से पारित नए कानून के बाद वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ के समान कानूनी संरक्षण मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इस संशोधन को मंजूरी दी थी। कानून के तहत किसी सभा में वंदे मातरम् के गायन को जानबूझकर रोकना या गायन में बाधा डालना दंडनीय बनाया गया है।

कांग्रेस ने दो अंतरों का फैसला क्यों लिया?

इस पूरे विवाद की जड़ कांग्रेस कार्यसमिति यानी CWC के 1937 के फैसले में है। कांग्रेस ने हाल ही में अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरे गाने की परंपरा को फिर से अपनाने का फैसला किया है। कांग्रेस का तर्क है कि 1937 में पार्टी की कार्यसमिति ने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के पहले दो अंतरे गाने का निर्णय लिया था। उस समय गीत के बाद के हिस्सों में धार्मिक प्रतीकों और देवी-देवताओं से जुड़े संदर्भों को लेकर चर्चा हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि शुरुआती दो अंतरे देश की प्रकृति, मातृभूमि और राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करते हैं और इसलिए इन्हें सभी समुदायों के लिए स्वीकार्य माना गया। यही पुराना फैसला 2026 में फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।

इस मामले पर बीजेपी का क्या कहना है?

बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का यह फैसला राष्ट्रगीत के सम्मान के अनुरूप नहीं है। हिमाचल के सदन में विपक्ष का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण दिया है और आधिकारिक कार्यक्रमों में इसके पूर्ण गायन को लेकर नई व्यवस्था सामने आई है, तब कांग्रेस द्वारा केवल दो अंतरे गाने का फैसला सवाल खड़े करता है। बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे को केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रखा है। केंद्रीय स्तर पर भी पार्टी ने कांग्रेस के फैसले पर तीखा हमला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के दो-अंतरे वाले फैसले की आलोचना करते हुए इसे राष्ट्रगीत और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत से जोड़कर सवाल उठाए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा?

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष की आपत्ति के जवाब में सदन की निर्धारित प्रक्रिया और परंपरा का हवाला दिया। उनके अनुसार विधानसभा की कार्यवाही तय नियमों के मुताबिक संचालित होती है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कई विधानमंडलों में सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से और समापन राष्ट्रगीत से करने की व्यवस्था है। बीजेपी विधायकों के विरोध और नारेबाजी के बीच सदन का माहौल लगातार गरमाता गया। स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित कर दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया गया कि राष्ट्रगीत के मुद्दे को राजनीतिक विवाद में बदला जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वह राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का सम्मान करती है और वंदे मातरम् का पूरा गायन करने से सरकार या विधानसभा अध्यक्ष ने इनकार नहीं किया है।