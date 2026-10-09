Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल प्रदेश में आज सोना सस्ता हुआ या महंगा? जानिए लेटेस्ट गोल्ड-सिल्वर रेट

Himachal Gold and Silver Rates Today: हिमाचल प्रदेश में 9 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच दर्ज किया गया। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,100 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत करीब 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई।

Himachal Gold Silver Price Update: हिमाचल प्रदेश में सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए शुक्रवार को कीमती धातुओं के ताजा भाव जानना जरूरी है। शुक्रवार को अलग-अलग सोर्स के अनुसार राज्य में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव अलग-अलग स्रोतों में करीब 1,49,560 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। चांदी की कीमत करीब 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। हालांकि ज्वेलर्स के भाव, स्थानीय बाजार और कीमत अपडेट करने के बाद कीमतें बदल सकती हैं।

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग शहरों में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,560 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 13,710 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,37,100 रुपये प्रति 10 ग्राम बताया गया है। 18 कैरेट सोने का भाव 1,12,250 रुपये और 14 कैरेट सोने का भाव 87,260 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। ये दरें संकेतक हैं और स्थानीय ज्वेलर की कीमत से अलग हो सकती हैं। इसलिए सोना खरीदने से पहले स्थानीय ज्वेलर से कीमत कंफर्म कर लें। शादी-ब्याह और त्योहारों के लिए सोने के आभूषण खरीदते समय ग्राहकों को केवल सोने के मूल भाव पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेकिंग चार्ज, आभूषण की शुद्धता, हॉलमार्क और लागू जीएसटी को जोड़ने के बाद अंतिम कीमत अधिक हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में चांदी का आज का भाव

चांदी की बात करें तो 9 अक्टूबर 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। चांदी की स्थानीय कीमत में ज्वेलर का मार्जिन, शुद्धता, खरीदारी का स्थान और मूल्य अपडेट का समय प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन या अन्य शहरों में चांदी खरीदने से पहले स्थानीय दुकानदार से उसी दिन का भाव पूछना उचित रहेगा।

तेजी से क्यों बदल रहे हैं सोने-चांदी के भाव?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें अमेरिकी डॉलर की चाल, बॉन्ड यील्ड, ब्याज दरों की संभावनाओं और भू-राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। शुक्रवार को कमजोर अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में नरमी और तेल की कीमतों में गिरावट के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना एक प्रतिशत से अधिक चढ़ा। चांदी में भी तेजी दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में सोना या चांदी खरीदने से पहले उसी दिन का स्थानीय भाव जांचें और अलग-अलग ज्वेलर्स की कीमतों की तुलना करें। सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क और शुद्धता की पुष्टि करें।