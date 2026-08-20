24 उंगलियों के साथ पैदा हुआ बच्चा, जानिए क्या है पॉलीडैक्टिली और कैसे होता है इसका इलाज?

Polydactyly Kya Hota Hai: हिमाचल के पालमपुर में 24 उंगलियों वाले बच्चे का जन्म हुआ है. मेडिकल भाषा में इसे पॉलीडैक्टिली कहते हैं. जानिए इसके प्रकार, कारण और सर्जरी से होने वाले इलाज के बारे में.

Polydactyly Kya Hota Hai: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बच्चे का जन्म 24 उंगलियों के साथ हुआ है. बच्चे के दोनों हाथों और दोनों पैरों में 6-6 उंगलियां हैं. इससे पहले साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश के बैतूल से भी इसी तरह का मामला सामने आया था. मेडिकल साइंस में सामान्य से अधिक उंगलियां होने की इस स्थिति को पॉलीडैक्टिली (Polydactyly) कहा जाता है.

क्या है पॉलीडैक्टिली?

पॉलीडैक्टिली एक जन्मजात स्थिति (Birth Defect) है, जिसमें बच्चे के हाथ या पैरों में सामान्य पांच से अधिक उंगलियां होती हैं. यह अपेक्षाकृत दुर्लभ स्थिति है और करीब 1,000 में से एक बच्चे में देखी जा सकती है.

कई मामलों में गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड के जरिए अतिरिक्त उंगलियों का पता लगाया जा सकता है. हालांकि, इन अतिरिक्त उंगलियों का उपचार आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है.

पॉलीडैक्टिली कितने प्रकार की होती है?

पॉलीडैक्टिली को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में बांटा जाता है. इसका प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि अतिरिक्त उंगली हाथ या पैर के किस हिस्से में मौजूद है.

प्रीएक्शियल पॉलीडैक्टिली: अंगूठे के पास अतिरिक्त उंगली या पैर में अतिरिक्त अंगूठा होने पर इसे प्रीएक्शियल पॉलीडैक्टिली कहा जाता है.

सेंट्रल पॉलीडैक्टिली: अंगूठे और सबसे छोटी उंगली के बीच की उंगलियों में अतिरिक्त उंगली होने की स्थिति को सेंट्रल पॉलीडैक्टिली कहा जाता है.

पोस्टएक्शियल पॉलीडैक्टिली: हाथ या पैर की सबसे छोटी उंगली के पास अतिरिक्त उंगली होने पर इसे पोस्टएक्शियल पॉलीडैक्टिली कहते हैं. हाथ में इसे उलनर और पैर में फिब्यूलर पॉलीडैक्टिली भी कहा जाता है.

क्या पॉलीडैक्टिली का इलाज संभव है?

हां, पॉलीडैक्टिली का इलाज संभव है. जरूरत पड़ने पर सर्जरी के माध्यम से अतिरिक्त उंगली को हटाया जा सकता है. उपचार का तरीका अतिरिक्त उंगली की बनावट और हड्डियों से उसके जुड़ाव समेत कई चिकित्सकीय पहलुओं पर निर्भर करता है. सही उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.