हिमाचल हाई कोर्ट की बड़ी रोक, 1000 ‘रोगी मित्रों’ की आउटसोर्स भर्ती पर लगाई पाबंदी

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स के आधार पर 1000 ‘रोगी मित्रों’ की तैनाती के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक इस नीति के तहत किसी भी नई भर्ती या तैनाती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

शिमला. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक फैसला इस वक्त राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है. कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स के आधार पर 1000 ‘रोगी मित्रों’ की तैनाती के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट की तरफ से यह साफ निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक इस नीति के तहत किसी भी नई भर्ती या तैनाती की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है.

मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. यह आदेश बाल कृष्ण की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. याचिकाकर्ता की तरफ से सरकार की उस योजना को चुनौती दी थी. योजना के मुताबिक सरकार स्टाफ नर्स जैसी ही शैक्षणिक योग्यता हासिल करने वाले 1000 लोगों को हॉस्पीटल में भर्ती करना था. इन सभी की नियुक्ति आउटसोर्स आधार पर करने का प्रस्ताव था. इन सभी कर्मचारियों को हर महीने 15 हजार रुपये का वेतन दिया जाना था. याचिका में अलग अलग चिकित्सा संस्थानों में 290 पदों को भरने के लिए 1 अगस्त 2026 को जारी की गई मांग को भी चुनौती दी गई थी.

नियमित कर्मचारियों का काम लेकर शोषण का आरोप

इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को जमकर फटकार लगाई. इस दौरान नियमित कर्मचारियों के खाली पड़े पदों को ना भरने को लेकर टिप्पणी की गई. इसे खंडपीठ ने बेहद गंभीर बताया. कोर्ट का कहना था कि हॉस्पिटल में नियमित स्वास्थ्य कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं. इस पर बहाली के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है. अदालत का ये भी कहना था कि प्रदेश की सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों की तरह काम लेकर उनका शोषण कर रही है.

स्टाफ नर्सों के 1535 पद खाली

इस याचिका की सुनवाई के दौरान एक बेहद हैरान करने वाली बात सामने आई. इसमें पता चला कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों में स्टाफ नर्स के 1535 पद खाली पड़े हैं. कोर्ट का इशारा इस तरफ था कि जब नियमित पद खाली पड़े हैं तो उनको भरना पहला काम होना चाहिए. ऐसे में इसकी जगह पर आउटसोर्स व्यवस्था के जरिए कर्मचारियों की तैनाती पर सवाल उठना लाजमी है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया कि मामले के लंबित रहने तक संबंधित नीति को लागू नहीं किया जाएगा. सरकार के वकील ने यह भी बताया कि नीति की समीक्षा की जा रही है.फिलहाल 290 पदों को भरने के लिए जारी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.