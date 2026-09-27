उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड में जहां कई जगहों पर भूस्खलन होने से रास्ते बंद हो गए हैं।

Heavy rain causes landslide: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड में जहां कई जगहों पर भूस्खलन होने से रास्ते बंद हो गए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से 13 से 17 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन से कई रास्तों पर असर पड़ा है।

उत्तर प्रदेश

भारी बारिश और हादसों के कारण राज्य में 13 से 17 लोगों की मौत की खबर है। राज्य के 63 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे नदियां उफान पर हैं और किसानों की खड़ी फसलें तथा मकान बर्बाद हो गए हैं।

उत्तराखंड

लगातार भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और सुरक्षा कारणों के चलते 27 सितंबर तक चारधाम यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) से रास्ते बंद हो गए हैं।

छत्तीसगढ़

मूसलाधार बारिश से खारुन नदी उफान पर है, जिससे अमलेश्वर और खुड़मुड़ा जैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। रायपुर-दुर्ग हाईवे पर जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ है।

हिमाचल प्रदेश

भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं और यातायात बुरी तरह बाधित हुआ है।