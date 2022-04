इंस्पायर ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जरूरतमंद बच्चे की किडनी के इलाज के लिए 51000 रुपये का सहयोग किया Donated Rs 51000 For The Treatment Of Child’s Kidney

प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :

Donated Rs 51000 For The Treatment Of Child’s Kidney: इंस्पायर ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बार फिर मानव धर्म निभाते हुए एक नन्हे बच्चे को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 51000 रुपये का सहयोग दिया। संस्था के महासचिव अमित अग्रवाल ने बताया की एक बच्चा जिसके परिवार की आर्थिक हालत ठीक ना होने के कारण बच्चे के इलाज में सक्षम नहीं था और वह डायलिसिस पर है और उसकी मां ने उसको अपनी किडनी देने का निर्णय लिया है।

संस्था ने 51000 रूपये बच्चे के इलाज के लिए देने का किया फैसला (Donated Rs 51000 For The Treatment Of Child’s Kidney)

जब यह बात संस्था को पता चली तो संस्था ने अपनी तरफ से 51000 रूपये उस बच्चे के इलाज के लिए देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि एक मां ही है जो इस धरती पर जीवन प्रदान कर सकती है और इस मां के हौसले को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा चलाई गई मुहिम का ही असर था कि सभी ने अपनी स्वेच्छा से 2 दिन में 51000 रुपये का सहयोग संस्था के माध्यम से उस बच्चे तक पहुंचाने का निर्णय लिया।

संस्था के सभी सदस्यों ने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की (Donated Rs 51000 For The Treatment Of Child’s Kidney)

संस्था के प्रधान सन्नी गोयल ने बताया कि संस्था मानव व देश कल्याण में जो भी सूक्ष्म योगदान हमारी संस्था से होगा उसके लिए हमारी संस्था हमेशा तत्पर रहेगी। संस्था के सभी सदस्यों ने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए भविष्य में भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर समाजसेवी कपिल मनीष गर्ग, मोहित गोयल, विपिन गोयल, सीए रजत अलग, शम्मी गुप्ता, रजत गर्ग, अभिषेक सिंघल, ऋचा वोहरा, रूमा देशराज आदि उपस्थित रहे।

