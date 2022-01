परिवहन मंत्री की बल्लभगढ़ को सवा तीन करोड़ की सौगात : Transport Minister’s Gift To Ballabhgarh

Transport Minister’s Gift To Ballabhgarh

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:

Transport Minister’s Gift To Ballabhgarh : हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर-24 और 25 को सवा तीन करोड़ रुपए के विकास कार्यों सौगात दी है। इन विकास कार्यों में जहां सेक्टर-25 में 4 पार्क बनेंगे, वही सेक्टर-24 में करीब 3 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट बनेगी।

विकास के लिए धन की कमी नहीं Transport Minister’s gift of three and a half crores to Ballabhgarh

शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास विकास कार्यो के लिए धन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चहुंमुखी विकास करवाया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से शिक्षा व चिकित्सा सहित बिजली, स्ट्रीट लाइट, आरएमसी रोड़, पेयजल सप्लाई की लाईनें, ट्यूबवेल, सीवरेज लाइन, पार्क समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।(There is no shortage of funds for development)

