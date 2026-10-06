Haryana News: करनाल में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, 8 बच्चे घायल

करनाल जिले के घरौंडा में पोस्ट ऑफिस के पास मंगलवार को एक ट्रक ने स्कूल वैन को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में वैन में सवार 7-8 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद स्कूल वैन फुटपाथ पर चढ़ गई और वहां ख़ड़ी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया।

Haryana News: करनाल जिले के घरौंडा में पोस्ट ऑफिस के पास मंगलवार को एक ट्रक ने स्कूल वैन को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में वैन में सवार 7-8 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद स्कूल वैन फुटपाथ पर चढ़ गई और वहां ख़ड़ी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल बच्चों को गाड़ी से बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। टक्कर लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घायल बच्चों का चल रहा इलाज

जानकारी के मुताबिक, स्कूल की वैन बच्चों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने वैन में टक्कर मार दी। हादसे में कई बच्चों को चोटें आईं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है।

पुलिस कर रही जांच

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। पुलिस ने ट्रक और स्कूल वैन से संबंधित जानकारी जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, हादसे के कारणों और घायल बच्चों की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।