Haryana News: दिल्ली का कचरा गुरुग्राम में डंप करने वाले नेटवर्क पर शिकंजा, 10 लोग गिरफ्तार, 7 वाहन जब्त

दिल्ली का कचरा गुरुग्राम में डंप करने वाले नेटवर्क पर पुलिस शिकंजा कसा है। पुलिस ने इस नेटवर्क के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कूड़ा ढोने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन भी बरामद किए गए हैं।

Haryana News: दिल्ली का कचरा गुरुग्राम में डंप करने वाले नेटवर्क पर पुलिस शिकंजा कसा है। पुलिस ने इस नेटवर्क के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कूड़ा ढोने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन भी बरामद किए गए हैं। इन वाहनों में कैंटर और ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित कई अन्य वाहन शामिल हैं। इस मामले में बजघेड़ा थाने में दो, उद्योग विहार और राजेंद्र पार्क थाने में मामला दर्ज कराया है। दो दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक में दिल्ली से आने वाले कूड़े पर रोक लगाने की बात कही थी।

कूड़ा डंप करने वालों पर कार्रवाई

पुलिस आयुक्त के निर्देश पर दिल्ली से गुरुग्राम में अवैध रूप से कूड़ा-कचरा और प्लास्टिक कचरा डंप करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी और वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान संदिग्ध वाहनों को रोककर पूछताछ की गई और कूड़ा गुरुग्राम लाने की पुष्टि होने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

सात वाहन भी बरामद

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कूड़ा ढोने में इस्तेमाल किए जा रहे सात वाहन बरामद किए हैं। अब इन वाहनों के मालिकों और ट्रांसपोर्टरों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में किसी वाहन मालिक या ट्रांसपोर्टर की इस अवैध गतिविधि में संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चार मामले दर्ज

पुलिस ने इस मामले में कुल चार मामले दर्ज किए हैं। इनमें पुलिस थाना बजघेड़ा में दो, उद्योग विहार में एक और राजेंद्र पार्क थाने में एक मामला शामिल है।