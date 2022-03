Every Haryanvi trapped in Ukraine will be brought back safely: यूक्रेन में फंसे हर हरियाणवी को लाया जाएगा सकुशल वापिस : मुख्यमंत्री

हरियाणा सरकार ने 700 छात्रों से साधा संपर्क, मुंबई एयरपोर्ट पर भी बनाया कंट्रोल रूम

सभी वर्गों के लिए हितकारी होगा हरियाणा का बजट : मुख्यमंत्री

प्रवीण वालिया, करनाल :

Every Haryanvi trapped in Ukraine will be brought back safely: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के सभी छात्रों को सकुशल वापिस लाया जाएगा। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार पूरी तरह प्रयासरत हैं । अभी तक 700 छात्रों से हरियाणा सरकार ने मेल आईडी, वाट्सएप व अन्य संचार माध्यमों से संपर्क साध लिया है। 90 छात्र वापिस भी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को एक दिवसीय करनाल प्रवास के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले ही कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया था। छात्रों की मदद के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर हैल्प डैस्क बनाया गया है। इसके साथ-साथ हरियाणा के कुछ छात्र यूक्रेन से विमान द्वारा मुंबई भी पहुंचे हैं, उनकी मदद के लिए वहां भी कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है।

उन्हें दिल्ली व हरियाणा लाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार के चार मंत्री यूक्रेन से लगते चार देशों में पहुंच चुके हैं, वे उन देशों के साथ बातचीत करके भारतीय नागरिकों को देश में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भी जिले के नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उस जिले के उपायुक्त उन परिवारों से संपर्क साध रहे हैं।

सभी वर्गों के लिए हितकारी होगा हरियाणा का बजट Every Haryanvi trapped in Ukraine will be brought back safely

आगामी 2 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र पर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार का बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी होगा। केंद्र की तर्ज पर इस बार मिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके साथ-साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को कैसे पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं , इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल ऑटो अभी सिर्फ गुरुग्राम में बंद Every Haryanvi trapped in Ukraine will be brought back safely

एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल ऑटो को बंद करने के लिए हमने फिलहाल गुरुग्राम में ऑटो यूनियन से बातचीत की है। बाकि किसी जिले के लिए अभी इस नियम से जुड़ा कोई विषय नही है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के ट्रैक्टर से जुड़े नोटिफिकेशन पर सरकार ने एक्सटेंशन दे रखी थी, उसे एक बार फिर से बढ़ाया गया है। एनसीआर को लेकर एनजीटी ने एक नियम निकाला है, उसे अभी सिर्फ गुरुग्राम में लागू करवा रहे हैं, बाकि जिलों में इस नियम से कैसे राहत देनी है, उसे हरियाणा के बजट के बाद विचार किया जाएगा।

एनसीआर का इलाका 100 किलोमीटर तक Every Haryanvi trapped in Ukraine will be brought back safely

एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि एनसीआर के इलाके में 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र आता है। करनाल को एनसीआर से बाहर निकलने की पुरानी डिमांड थी। मैट्रो प्रोजेक्ट पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश में मैट्रो से जुड़े 6 प्रोजेक्ट हैं, इनमें से 3 पर काम चल रहा है। इसमें पानीपत से करनाल तक आने वाली मैट्रो का प्रोजेक्ट भी शामिल है ।

यूपी चुनाव में भाजपा के पक्ष में आएंगे नतीजे Every Haryanvi trapped in Ukraine will be brought back safely

एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि उत्तरप्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक मामला विचाराधीन है। जैसे ही उस पर फैसला आता है, इसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने करनाल को दी दो प्रोजेक्ट की सौगात Every Haryanvi trapped in Ukraine will be brought back safely

करनाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 33 करोड़ 77 लाख 50 हजार रुपये की लागत से बनने वाले दो प्रोजेक्ट की सौगात दी। उन्होंने करनाल-कैथल रोड से घोघड़ीपुर तक बनाए जाने वाले पश्चिमी बाईपास के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। इस कार्य पर करीब 31 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि खर्च की जाएगी। इसके साथ-साथ उन्होंने शेरगढ़ टापू से मोदीपुर तक करीब 2 करोड़ 77 लाख 50 हजार रुपये की लागत से बनने वाली मार्किट कमेटी की सडक़ का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की भी बधाई दी।

सीएनजी चालित मिनी टिप्परों को मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी Every Haryanvi trapped in Ukraine will be brought back safely

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कूड़ा-कचरा ढोने वाले 30 सीएनजी चालित मिनी टिप्परों को हरी झण्ड़ी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के भिन्न-भिन्न वार्डों में घरों से निकलने वाले गीले व सूखे कचरे को लेंगे। इनकी खरीद पर 1 करोड़ 79 लाख 40 हजार रूपये की राशि खर्च हुई है। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से नए टिप्परों की खरीद की गई है, जो नगर निगर करनाल को उपयोग के लिए दिए गए हैं।