पंचकूला प्लॉट आवंटन घोटाले में ACB का एक्शन, हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चीफ अकाउंट ऑफिसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?

Haryana Plot Allotment Case: हरियाणा के पंचकूला में प्लॉट आवंटन में कथित अनियमितता के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ा एक्शन लेते हुए हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चीफ अकाउंट ऑफिसर सुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद सुरजीत सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. एसीबी के मुताबिक आरोपी से मामले में पूछताछ की जा रही है. साथ ही पूरे प्लॉट आवंटन प्रक्रिया में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

गौरतलब है कि आउस्टी कोटा के तहत दावे चार मार्च 2012 को जारी विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे. वहीं आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल 2012 निर्धारित की गई थी. इसके बाद पंचकूला के सेक्टर-2 और 6 एमडीसी में प्लॉट आवंटन को लेकर विभिन्न स्तरों पर शिकायतें प्राप्त हुईं.

विभाग ने साल 2019 में सौंपी थी रिपोर्ट

10 मार्च 2016 को इन शिकायतों की जांच रिपोर्ट एसीएसटीसीपी के माध्यम से तत्कालीन चेयरमैन को भेजी गई थी. इसके बाद तत्कालीन विधायक की ओर से दिए गए प्रतिनिधित्व पर मामले की रिपोर्ट तलब की गई. विभाग ने जुलाई 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

विधानसभा में उठा था फाइल गुम होने का मुद्दा

रिपोर्ट पर विचार के बाद जून 2020 में मामला सीबीआई को भेजने की सिफारिश की गई. इस बीच विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले की फाइल गुम होने का मुद्दा भी उठा, जिसके बाद पूरे प्रकरण की दोबारा समीक्षा की गई. इसके बाद अगस्त 2022 में एचएसवीपी चेयरमैन ने सेक्टर-2 और 6 एमडीसी में आउस्टी कोटा के तहत हुए प्लॉट आवंटन की कथित अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे.

एसीबी का मामले पर क्या है कहना?

एसीबी का कहना है कि मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. जांच में यदि अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चीफ अकाउंट ऑफिसर सुरजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह मामला एक बार से सुर्खियों में आ गया है.