कोरोना में कुछ को ही अस्पताल की जरूरत, जल्दी ठीक हो रहे मरीज Only A Few Need Hospital In Corona

Only A Few Need Hospital In Corona : प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ये बात हम सब के लिए परेशानी भरी हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही एक राहत भरी बात यह है कि इस बार पहले के मुकाबले अस्पतालों की जरूरत न के बराबर पड़ रही है। पहले के मुकाबले मरीज भी जल्दी ठीक हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बार पहले की दो लहरों के बजाय जल्दी ठीक हो रहे हैं।

170 में से 160 ने कोरोना को हराया Only A Few Need Hospital In Corona

हरियाणा में अब तक कुल सक्रिय केसों की संख्या 31,150 है। इनमें से 25,870 मरीज घरों में ही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी में 38,728 नए केस आ चुके हैं, जबकि इनमें से 8976 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में ओमिक्रान से एक भी मौत नहीं हुई है। अब तक कुल 170 मामले आ चुके हैं। राहत की बात ये है कि 160 मरीज ठीक हो चुके हैं और मात्र 10 मरीज ही सक्रिय हैं।

तीन से चार दिन में ठीक हो रहे लोग Only A Few Need Hospital In Corona

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार गंभीर केस कम हैं। वे लोग जिन्हें कोई और बीमारी नहीं हैं वे तीन से चार दिन में ठीक हो रहे हैं। जिन लोगों को पहले से कोई दूसरी बीमारी है, उनको ठीक होने में समय लग रहा है। हरियाणा में कोरोना के नोडल अधिकारी डॉ. धु्रव चौधरी का कहना है कि ये अच्छी बात है कि इस बार लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं। क्योंकि टीकाकरण तेज गति से हुआ है। लेकिन हम लापरवाही नहीं बरत सकते। घबराने की नहीं, हमें सचेत रहने की जरूरत है।

कोरोना के 6883, ओमिक्रान के 7 केस, तीन की मौत Only A Few Need Hospital In Corona

हरियाणा में कोरोना के 6883 और ओमिक्रान के 7 नए केस मिले हैं, जबकि गुरुग्राम-अंबाला और भिवानी में 1-1 मरीज की मौत दर्ज की गई है। एक दिन की संक्रमण दर बढ़कर 15.56 फीसदी तक पहुंच गई है और रिकवरी दर 94.92 फीसदी है। बुधवार को सबसे अधिक केस गुरुग्राम में 2704, फरीदाबाद 1037, हिसार 154, सोनीपत 252, करनाल 372, पानीपत 223, पंचकूला 734, अंबाला 444, सिरसा 56, रोहतक 133, यमुनानगर 112, भिवानी 64, कुरुक्षेत्र 164, महेंद्रगढ़ 46, जींद 93, रेवाड़ी 51, झज्जर 141, फतेहाबाद 19, कैथल 21, पलवल 22, चरखीदादरी 16 और नूंह में 25 नए मामले सामने आए हैं।

पांबदियां लगा सकती है सरकार : विज Only A Few Need Hospital In Corona

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से भी पांबदियां लगा दी गईं हैं। आवश्यकता होगी तो पांबदियां और लगाई जाएगी। संक्रमण से बचने के लिए सबसे कारगर तरीका है कि कोविड प्रोटोकाल को लोग स्वयं की प्रेरणा से लागू करें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़भाड़ से बचें और समय-समय पर हाथों को धोते रहें।

