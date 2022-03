Truck Full of Whiskey Burnt to Ashes: व्हिस्की से भरा ट्रक जलकर राख

राजकुमार खुराना,तरावड़ी:

Truck Full of Whiskey Burnt to Ashes: तरावड़ी के पास गांव शामगढ़ से जहा अंबाला करनाल हाईवे पर ट्रक और ट्राले के आपस से टकराने बड़ा हादसा घटित हुआ है। जानकारी के मुताबिक व्हिस्की से भरा हुआ ट्रक नालागढ़ से दिल्ली की ओर जा रहा था।(Truck Full of Whiskey Burnt to Ashes) शामगढ़ के पास ट्रक और पंजाब से आ रहे खाली ट्राले के आपस में टकराने से दोनो वाहनों मे आग लगने से ट्रक और ट्राला जलकर राख हो गये।

दोनो ट्रकों के चालक सुरक्षित

शराब के ट्रक चालक बीरबल निवासी कांगडा का कहना है कि पीछे आ रहे तेज गति से क्रास करते समय यह हादसा हुआ। दोनो ट्रकों के चालक सुरक्षित है।(Truck Full of Whiskey Burnt to Ashes) जानकारी मिलते ही प्रशासन एवं फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां मौके पर पहुच गयी थी लेकिन व्हिस्की से भरा हुआ ट्रक पूरी तरह आग की लपटों में आ जाने के कारण पूरी तरह से राख हो गया था। आपको बता दे ट्रक मालिक नासिक चौधरी का कहना है कि लगभग एक करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग के बुझने के बाद रास्ता खुलवाया।

