Jind News: किराए के मकान में बैठकर बेच रही थीं स्मैक ! जींद पुलिस ने दो महिलाओं को दबोचा

Drug Bust in Haryana: जींद पुलिस ने विकास नगर स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी कर दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक नीलम के पास से 35.50 ग्राम और मूर्ति के पास से 19.70 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसे लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Jind Crime News: हरियाणा के जींद में रोहतक रोड पुलिस चौकी की टीम ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाओं के कब्जे से 55.20 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपियों की पहचान नीलम और मूर्ति के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि दोनों महिलाएं विकास नगर स्थित एक किराए के मकान में नशीले पदार्थ के साथ मौजूद थीं। मामले में थाना शहर जींद में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी

रोहतक रोड पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई अमित कुमार अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। पुलिस टीम विकास नगर में रेलवे पुल के नीचे मौजूद थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो महिलाएं नशीले पदार्थ बेचने का काम करती हैं और इस समय अपने किराए के मकान में बैठी हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की। वहां दो महिलाएं मिलीं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उनकी पहचान की पुष्टि की।

दोनों महिलाओं के पास से मिली स्मैक

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिलाओं में नीलम निवासी सीवन, जिला कैथल शामिल है, जो फिलहाल जींद के विकास नगर में रह रही थी। दूसरी महिला मूर्ति निवासी सिसाय, हांसी बताई गई है। तलाशी लेने पर नीलम के कब्जे से 35.50 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जबकि मूर्ति के पास से 19.70 ग्राम स्मैक मिली। इस तरह दोनों महिलाओं से कुल 55.20 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने बरामद नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर सील कर दिया।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ थाना शहर जींद में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर सकती है कि बरामद नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है। जींद पुलिस की इस कार्रवाई को इलाके में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है।