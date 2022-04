जींद में रोहतक सीआईए व बदमाशों में मुठभेड, एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल Encounter Between CIA and Miscreants

आज समाज डिजिटल,जींद:

Encounter Between CIA and Miscreants: हरियाणा के जींद के उचाना के गांव पालवां में बदमाशों को पकडने आई रोहतक सीआईए की टीम पर बदमाशों ने गोलियां चला दी। बदमाशों तथा पुलिस के बीच हुई मुठभेड में एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई और घायल हो गया।(Encounter Between CIA and Miscreants) घायल पुलिसकर्मी को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उचाना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सूचना के आधार पर बदमाशों को पकडने पहुंची थी सीआईए की टीम

(Encounter Between CIA and Miscreants)मिली जानकारी के अनुसार रोहतक सीआईए की टीम शुक्रवार रात को उचाना के गांव पालवां में बदमाशों को पकडने के लिए आई थी। उसी दौरान पुलिस तथा बदमाशों में मुठभेड हो गई, जिसमें गोली लगने से एएसआई अमित घायल हो गया।(Encounter Between CIA and Miscreants) घायल पुलिसकर्मी को नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालात को देखते हुए पीजीआई रोहतक रैफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।