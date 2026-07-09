Haryana Super 100 Admission 2026: हरियाणा सुपर-100 में छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 100 नई सीटें बढ़ीं; आज से शुरू रजिस्ट्रेशन

Haryana Super 100 Admission 2026: हरियाणा सरकार ने 2026-27 के बजट में की गई घोषणा के तहत अपने खास सुपर-100 प्रोग्राम में 100 नई सीटें जोड़कर इसका विस्तार किया है। नई जोड़ी गई सीटों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आधिकारिक तौर पर 9 जुलाई से शुरू हो गया है, जिससे सरकारी स्कूलों के और भी होनहार छात्रों को कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग पाने का मौका मिलेगा। एडमिशन प्रोसेस दो चरणों में होगा, जबकि चुने गए कैंडिडेट्स की क्लास 25 जुलाई से शुरू होंगी।

स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों और सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे योग्य छात्रों को इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें। स्कूलों से अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए भी कहा गया है

ताकि हर योग्य छात्र को इस मौके के बारे में पता चले और वे तय समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकें। सरकार का मकसद सुपर-100 पहल की पहुंच बढ़ाना और ज़्यादा छात्रों को प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मदद करना है।

एडमिशन टेस्ट का शेड्यूल

अतिरिक्त सीटों के लिए सिलेक्शन एक एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होगा जो दो चरणों में 4 जुलाई और 19 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सफल कैंडिडेट्स 25 जुलाई से क्लास में शामिल होना शुरू कर देंगे।

HBSE ने सालाना मार्क्स अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाई

एक अलग घटनाक्रम में, बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (HBSE) ने एफिलिएटेड स्कूलों के लिए 2025-26 एकेडमिक सेशन के लिए कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्रों के सालाना परीक्षा के मार्क्स अपलोड करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

आखिरी तारीख, जो पहले 7 जुलाई थी, अब बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी गई है, जिससे स्कूलों को ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

बोर्ड ने देरी करने वाले स्कूलों को चेतावनी दी

HBSE ने चेतावनी दी है कि जो स्कूल बदली हुई समय सीमा के भीतर छात्रों के मार्क्स अपलोड करने में विफल रहेंगे, उन्हें गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे संस्थानों के छात्र आगामी कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए अयोग्य हो सकते हैं।

जिन स्कूलों को टेक्निकल मदद की ज़रूरत है, वे ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी किसी भी समस्या को हल करने के लिए वर्किंग डेज़ में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच बोर्ड के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।