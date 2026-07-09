Haryana SMC Dialogue: 19 जुलाई को मुख्यमंत्री करेंगे बड़ा शिक्षा संवाद, स्कूल विकास पर होगी खास चर्चा

द्वारा
Mohit Saini
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Haryana SMC Dialogue: 19 जुलाई को मुख्यमंत्री करेंगे बड़ा शिक्षा संवाद, स्कूल विकास पर होगी खास चर्चा
Haryana SMC Dialogue: हरियाणा के मुख्यमंत्री 19 जुलाई को स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों (SMCs) के साथ वर्चुअल बातचीत करेंगे।

Haryana SMC Dialogue: हरियाणा के मुख्यमंत्री 19 जुलाई को एक वर्चुअल प्रोग्राम के ज़रिए पूरे राज्य की स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों (SMCs) से बातचीत करेंगे। यह पहल कम्युनिटी की भागीदारी बढ़ाने और स्कूली शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने के मकसद से की जा रही है।

इस राज्य-स्तरीय ऑनलाइन बातचीत का मकसद स्कूल मैनेजमेंट, सीखने के नतीजों को बेहतर बनाने और सरकारी स्कूलों के ओवरऑल डेवलपमेंट में SMCs की ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा देना है।

शिक्षा की क्वालिटी और स्कूल डेवलपमेंट पर फ़ोकस

स्कूल शिक्षा निदेशालय के अनुसार, बातचीत कई अहम मुद्दों पर होगी, जैसे शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाना, छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान को मज़बूत करना और सुरक्षित, साफ़-सुथरा और छात्रों के अनुकूल सीखने का माहौल बनाना। यह प्रोग्राम राज्य के लंबे समय के ‘विकसित हरियाणा 2047’ विज़न में स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के योगदान पर भी रोशनी डालेगा।

शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कीं

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों (DEOs), ज़िला एलिमेंट्री शिक्षा अधिकारियों (DEEOs) और ज़िला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स को प्रोग्राम को सुचारू रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे SMC सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करें और वर्चुअल बातचीत के लिए सभी ज़रूरी तकनीकी इंतज़ाम करें।

हर ज़िले से एक SMC प्रतिनिधित्व करेगी

तैयारियों के तहत, मुख्यमंत्री के साथ लाइव टू-वे बातचीत में हिस्सा लेने के लिए हर ज़िले से एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी चुनी जाएगी। सभी चुने हुए सदस्य एक खास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक का इस्तेमाल करके एक कॉमन जगह से प्रोग्राम में शामिल होंगे।

ज़िला और ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे भाग लेने वाले सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित करें और तकनीकी तालमेल की देखरेख करें ताकि बातचीत बिना किसी रुकावट के हो सके।

इस पहल से सरकार और स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के बीच सहयोग मज़बूत होने की उम्मीद है, साथ ही यह भविष्य की शिक्षा नीतियों को आकार देने और पूरे हरियाणा में सरकारी स्कूलों के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

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