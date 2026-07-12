Haryana ATS Chief, चंडीगढ़: हरियाणा को हाल ही में आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) मिला है और इसकी कमान कौन संभालेगा, यह भी सामने आ गया है। हरियाणा सरकार ने कुछ समय पहले विधानसभा में विधेयक लाकर पहली बार आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए प्रदेश में एटीएस का गठन किया गया है और महिला आईपीएस अधिकारी नाजनीन भसीन को इसकी कमान सौंपी गई है। (Haryana ATS Chief)

सीएम की स्वीकृति के बाद कुल 410 पदों को मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की स्वीकृति के बाद प्रदेश के गृह विभाग ने आतंकवाद निरोधक दस्ते के लिए राज्य में कुल 410 पदों को मंजूरी दी है। इनमें से 391 के पदों का नाम चेंज किया जाएगा। सिर्फ 19 पदों के लिए ही प्रदेश में नियमित भर्ती होगी। इसके अतिरिक्त 31 पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसी तरह मंत्रालयी कर्मचारियों के लिए भी नए स्टाफ की भर्ती नहीं होगी। वहीं अस्थायी 31 पदों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के जरिये से भरा जाएगा। (Haryana ATS Chief)

हरियाणा डीजीपी को सीधे रिपोर्ट करेगी टीम

नाजनीन भसीन 2007 बैच की महिला आईपीएस अधिकारी हैं। हरियणा सरकार ने उन्हें एटीएस में आइजी नियुक्त किया है। नाजनीन के साथ 2014 बैच के आईपीएस लोकेंद्र सिंह व 2017 बैच की आईपीएस उपासना तथा वरुण सिंगला एटीएस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) की भूमिका में होंगे। टीम सीधे तौर पर हरियाणा डीजीपी अजय सिंघल को रिपोर्ट करेगी।

पंचकूला में होगा एटीएस का हेडक्वार्टर

आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) का हेडक्वार्टर पंचकूला में होगा। इसके अलावा गुरुग्राम और पंचकूला में पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। साइंटिफिक पदों के लिए पहले से चल रहे फारेंसिक साइंस लैब्स में कार्यरत स्टाप व अफसरों की सेवाएं ली जाएंगी। एटीएस आधुनिक तकनीक, विशेष प्रशिक्षण, मजबूत खुफिया तंत्र व अंतर-एजेंसी समन्वय के जरिये कट्टरपंथ, आतंकवाद व संगठित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगा।

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