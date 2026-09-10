Gurugram Crime: गुरुग्राम में दिनदहाड़े गोलीबारी, बेटे को निशाना बनाने आए हमलावर, पिता को मार डाला !

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Amit Upadhyay
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Gurugram Crime News: गुरुग्राम के बसई रोड पर गुरुवार सुबह बाइक सवार हमलावरों ने पिता-पुत्र को घेर लिया और फायरिंग कर दी। हमले में बसई निवासी महेंद्र की गोली लगने से मौत हो गई। परिवार ने पुरानी रंजिश को हत्या की वजह बताया है।
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गुरुग्राम में गुरुवार को दिनदहाड़े युवक की हत्या कर दी गई।

Gurugram Murder News: गुरुग्राम के बसई रोड पर गुरुवार सुबह दिनदहाड़े फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। बाइक सवार बदमाशों ने बाइक से जा रहे एक पिता-पुत्र को पीछा कर रोका और गोली चला दी। इस वारदात में बसई गांव निवासी महेंद्र की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

जानकारी के मुताबिक महेंद्र अपने बेटे साहिल के साथ मोटरसाइकिल से किसी काम से जा रहे थे। सुबह करीब 9:20 बजे पीछे से एक पल्सर बाइक पर तीन युवक आए। आरोप है कि उन्होंने पिता-पुत्र को रास्ते में रोका। इसके बाद एक हमलावर ने पिस्तौल निकालकर महेंद्र पर बेहद करीब से गोली चला दी। गोली महेंद्र के पेट में लगी और वह सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों और दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। महेंद्र को तत्काल सेक्टर-10 स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई।

बेटे को मारने आए थे हमलावर

मृतक के बेटे साहिल ने पुलिस को बताया कि हमलावरों की उससे पुरानी रंजिश चल रही है। उसके मुताबिक आरोपी पहले भी उसके और उसके साथियों के साथ विवाद और मारपीट कर चुके हैं। साहिल का दावा है कि हमलावर असल में उसे निशाना बनाने आए थे, लेकिन उसके पिता महेंद्र को गोली मार दी। परिवार ने इस वारदात को पुरानी रंजिश से जोड़ते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

नौ महीने से चल रहा था विवाद?

साहिल के अनुसार आरोपियों के साथ उनका विवाद जनवरी 2025 से चला आ रहा था। परिवार का आरोप है कि इसी पुरानी दुश्मनी के चलते हमलावरों ने हमला किया। पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है और पुराने विवाद से जुड़े मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र का एक बेटा प्रियांशु हत्या के एक मामले में जेल में बंद है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस पुराने आपराधिक मामले का वर्तमान हत्या से कोई संबंध है या नहीं।

पुलिस ने पहचान का दावा किया

डीसीपी वेस्ट YVR शशि शेखर के मुताबिक सूचना मिलते ही सेक्टर-9 थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें सक्रिय हो गई थीं। पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। कुछ संदिग्धों की पहचान होने की बात सामने आई है और उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। दिनदहाड़े व्यस्त सड़क पर हुई इस गोलीबारी के बाद कुछ समय के लिए इलाके में जाम और अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और जांच शुरू की। CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।