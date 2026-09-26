Gurugram News: गुरुग्राम के PG में मिला युवती का शव, मां ने लिव-इन पार्टनर पर लगाया हत्या का आरोप

Gurugram Woman Death: गुरुग्राम के एक PG में 20 वर्षीय युवती का शव पंखे से लटका मिला है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला खुद जान देने का लग रहा है, जबकि मृतका की मां ने उसके लिव-इन पार्टनर चेतन शर्मा पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Woman Found Dead in Gurugram PG: गुरुग्राम में सेक्टर-38 के इस्लामपुर गांव स्थित एक PG में 20 वर्षीय युवती का शव पंखे से लटका मिला। मृतका की पहचान तनीषा के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के एटा की रहने वाली थी। वह अपने लिव-इन पार्टनर चेतन शर्मा के साथ PG में रह रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घटना के समय चेतन शर्मा ड्यूटी पर गया हुआ था। उसने तनीषा को फोन किया, लेकिन जब कई बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने पड़ोसी को कमरे पर भेजा। पड़ोसी ने खिड़की से अंदर देखा तो तनीषा पंखे से लटकी हुई मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

मां ने लगाया हत्या का आरोप

तनीषा की मां ने उसके लिव-इन पार्टनर चेतन शर्मा पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला खुद जान देने का लग रहा है। हालांकि पुलिस ने परिजनों के आरोपों को भी जांच का हिस्सा बनाया है और मौत की परिस्थितियों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का पोस्टमॉर्टम डॉक्टरों के बोर्ड से कराया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का पता लग सकता है। जांच के दौरान पुलिस घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों और संबंधित लोगों के बयानों को भी जुटा रही है।

कॉल नहीं उठने पर पड़ोसी को भेजा

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चेतन के ड्यूटी पर जाने के बाद तनीषा से उसका संपर्क नहीं हो पाया। उसने फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। लगातार संपर्क नहीं होने पर उसने पड़ोसी से कमरे पर जाकर देखने के लिए कहा। पड़ोसी ने खिड़की से कमरे के अंदर देखा तो तनीषा पंखे से लटकी हुई थी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

पुलिस सभी पहलुओं से कर रही जांच

SHO के मुताबिक अभी तक की जांच में मामला खुद जान देने का प्रतीत हो रहा है। मृतका के परिवार की ओर से लगाए गए हत्या के आरोपों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है।