Gurugram Accident News: गुरुग्राम में घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम को कार ने कुचला, ड्राइवर फरार

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Amit Upadhyay
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Gurugram Sector 5 Accident: गुरुग्राम के सेक्टर-5 में घर के बाहर खेल रही दो साल की मासूम को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।
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गुरुग्राम के सेक्टर 5 में एक तेज रफ्तार कार ने मासूम बच्ची को कुचल दिया।

Gurugram Road Accident News: गुरुग्राम के सेक्टर-5 में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। घर के बाहर खेल रही दो साल की मासूम बच्ची को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में बच्ची को सिर और छाती में गंभीर चोटें आईं। परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की पहचान और तलाश में जुटी है।

घर के बाहर खेल रही थी बच्ची

जानकारी के मुताबिक हादसा सोमवार रात करीब 9 बजे सेक्टर-5 की रिहायशी गली में हुआ। उस समय अधी नाम की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार गली से गुजरी और बच्ची उसकी चपेट में आ गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिवार और आसपास के लोग तुरंत बच्ची की मदद के लिए पहुंचे। बच्ची गंभीर रूप से घायल थी और उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। परिजन बच्ची को तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मासूम की मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा

इस दर्दनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में बच्ची सड़क पर खेलती दिखाई देती है। इसी दौरान तेज गति से आती कार उसे टक्कर मार देती है। हादसे के बाद कार वहां से निकल जाती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जांच का अहम हिस्सा बनाया है। इसी के आधार पर कार और उसके चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। जांच टीम आसपास के दूसरे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है, ताकि कार की नंबर प्लेट और चालक की पहचान से जुड़ी जानकारी मिल सके। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।