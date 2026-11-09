Haryana News: दीवाली की रात सोनीपत में खूनी संघर्ष, मामूली विवाद ने लिया हिंसक रुख, परिवार का चिराग बुझा

सोनीपत जिले में रविवार रात को मामूली विवाद में खून की होली खेली गई। दीवाली की रात खरखौदा में रोहतक रोड स्थित आंबेडकर पार्क में खूनी संघर्ष में एक परिवार का चिराग बुझ गया। विवाद के बाद कुछ युवकों ने 37 वर्षीय दीपक और उनके साथियों पर हमला कर दिया।

Haryana News: सोनीपत जिले में रविवार रात को मामूली विवाद में खून की होली खेली गई। दीवाली की रात खरखौदा में रोहतक रोड स्थित आंबेडकर पार्क में खूनी संघर्ष में एक परिवार का चिराग बुझ गया। विवाद के बाद कुछ युवकों ने 37 वर्षीय दीपक और उनके साथियों पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने दीपक के सिर पर वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, इस झड़प में उनके दो साथी धोलू और अन्ना भी घायल हो गए।

मामूली कहासुनी के बाद विवाद

दीवाली की रात खरखौदा के रोहतक रोड स्थित आंबेडकर पार्क में कुछ युवक मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि खरखौदा के ही चार से पांच युवकों ने दीपक और उसके साथियों को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया।

सिर पर लगी गंभीर चोट

इस दौरान दीपक के सिर पर गंभीर चोट लग गई। चोट इतनी घातक थी कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, बीच-बचाव और झड़प के दौरान धोलू और अन्ना भी घायल हो गए। घटना के बाद पार्क में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस कर रही जांच

सूचना मिलने पर खरखौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाने के साथ हमले में शामिल युवकों की पहचान करने में जुटी है। दीवाली की रात हुई इस हत्या से खरखौदा क्षेत्र में दहशत का माहौल है। थाना प्रभारी अनिल का कहना है कि शिकायत और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।