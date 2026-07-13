Blacklisted Schools Haryana: हरियाणा में 1107 प्राइवेट स्कूलों की बढ़ीं मुश्किलें, अब मान्यता रद्द करने की तैयारी तेज

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Mohit Saini
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Blacklisted Schools Haryana: हरियाणा में 1107 प्राइवेट स्कूलों की बढ़ीं मुश्किलें, अब मान्यता रद्द करने की तैयारी तेज
Blacklisted Schools Haryana: हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मान्यता के नियमों का पालन न करने पर 1,107 प्राइवेट स्कूलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है,
  • 1,107 स्कूलों को नए एडमिशन से रोका गया

Blacklisted Schools Haryana: हरियाणा शिक्षा विभाग ने उन प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है जो ज़रूरी मान्यता नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, और राज्य भर में 1,107 संस्थानों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, विभाग ने इन स्कूलों को मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (MIS) पर ब्लॉक कर दिया है, जिससे वे तुरंत नए छात्रों को एडमिशन नहीं दे पाएंगे। अधिकारियों ने साफ किया है कि यह कार्रवाई का सिर्फ पहला चरण है, इसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन और मान्यता रद्द होने की संभावना है।

स्कूलों को तीन कैटेगरी में बांटा गया

विभाग के अनुसार, प्रभावित स्कूल तीन कैटेगरी में आते हैं। कुल 693 स्कूलों को फाइनल मान्यता की मंजूरी नहीं मिली है, जबकि 269 स्कूलों के मान्यता आवेदन जिला एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर (DEEO) ने खारिज कर दिए थे। अन्य 145 स्कूल अस्थायी मान्यता एक्सटेंशन पाने में विफल रहे, जिसके कारण उन्हें MIS प्लेटफॉर्म से सस्पेंड कर दिया गया। इस वजह से, इन सभी इंस्टीट्यूशन में नए एडमिशन रोक दिए गए हैं।

आगे की कार्रवाई तय करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन

कैंपेन के अगले स्टेज में एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीमें ऑन-साइट इंस्पेक्शन करेंगी। स्कूलों को मान्यता के नियमों, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड और दूसरी ज़रूरी शर्तों के पालन के लिए असेस किया जाएगा। अगर उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो अधिकारी मान्यता रद्द कर सकते हैं, स्कूलों को बंद करने का आदेश दे सकते हैं, या दूसरी कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि बिना वैलिड अप्रूवल के चल रहे इंस्टीट्यूशन को स्टूडेंट्स को एडमिशन देना जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

कैथल प्रभावित ज़िलों की लिस्ट में सबसे ऊपर

ज़िले के हिसाब से, कैथल में सबसे ज़्यादा प्रभावित स्कूल दर्ज किए गए, जहाँ 162 इंस्टीट्यूशन ब्लैकलिस्ट किए गए। गुरुग्राम में 99 स्कूल, जबकि हिसार में 98 स्कूल थे। ज़्यादा संख्या वाले दूसरे ज़िलों में पानीपत (92), भिवानी (76), फरीदाबाद (70), जींद (67), रोहतक (63), करनाल (57), और यमुनानगर (51) शामिल हैं। सोनीपत, महेंद्रगढ़, पलवल, झज्जर, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रेवाड़ी, सिरसा, नूंह, पंचकूला और फतेहाबाद के स्कूलों को भी इस कार्रवाई में शामिल किया गया है।

पेरेंट्स को स्कूल की मान्यता वेरिफाई करने की सलाह दी गई

एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पेरेंट्स से कहा है कि वे अपने बच्चों का एडमिशन लेने से पहले स्कूल की मान्यता की स्थिति वेरिफाई कर लें। अधिकारियों ने कहा कि इस कैंपेन का मकसद स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा करना, प्राइवेट एजुकेशन में जवाबदेही बढ़ाना और यह पक्का करना है कि हरियाणा में सिर्फ़ कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त स्कूल ही चलें। डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि राज्य भर में इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड रिव्यू जारी रहने के कारण और भी स्कूलों पर इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है।

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