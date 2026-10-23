Gurugram Viral Video: गुरुग्राम में ऑटो किराये को लेकर विवाद, युवती पर डंडे से हमला, वीडियो वायरल होने पर भड़के लोग

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Viplove Kumar
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हरियाणा के गुरुग्राम में ऑटो के किराये को लेकर हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि एक ऑटो चालक और उसके साथी ने बीच सड़क पर एक युवती के साथ मारपीट की और उस पर डंडे से हमला कर दिया.
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गुरुग्राम. देशभर में इस समय कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हिंसक झड़प देखने को मिल रही है. ताजा मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है जहां हैरान करने वाली घटना सामने आई. यहां ऑटो के किराये को लेकर हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि एक ऑटो चालक और उसके साथी ने बीच सड़क पर एक युवती के साथ मारपीट की. उस पर डंडे से हमला कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत ऑटो के किराये को लेकर हुई थी. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया. आरोप है कि ऑटो चालक और उसके साथी ने युवती के साथ मारपीट की. इस दौरान डंडे से भी हमला किया गया. सड़क पर हुई इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, घटना किस तारीख और गुरुग्राम के किस इलाके की है, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं है. युवती को कितनी चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया या नहीं. इस बारे में भी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.

वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग

घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि किराये जैसे मामूली विवाद को लेकर कोई व्यक्ति हिंसा पर कैसे उतर सकता है. किसी भी विवाद का समाधान बातचीत और कानूनी तरीके से किया जाना चाहिए. सड़क पर मारपीट करना न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि इससे दूसरे लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है.

पुलिस कार्रवाई पर नजर

मामले में पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर घटना की पूरी पृष्ठभूमि और सभी तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है. यदि शिकायत दर्ज हुई है, तो पुलिस जांच के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि विवाद कैसे शुरू हुआ., मारपीट में कौन-कौन शामिल था. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।