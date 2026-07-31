IMD Weather Alert: क्या आपके शहर में भी आज होगी झमाझम बारिश, घर से निकलने से पहले जाने लें मौसम का हाल

IMD के अनुसार दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है. 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पूरे क्षेत्र में लगातार बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है.

नई दिल्ली. मानसून का कहर इस समय पूरे देश में देखने को मिल रहा है. लगातार बारिश की वजह से कई इलाके में लोग परेशान हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार (31 जुलाई) को उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है.

कैसा रहेगा आज दिल्ली-NCR में मौसम

गुरुवार को दिल्ली और आस पास के इलाकों में जमकर बारिश हुई थी. IMD के अनुसार दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है. 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पूरे क्षेत्र में लगातार बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है. आज भी घर से बाहर निकलने वालों को सावधान किया गया है. बिना जरूरी काम के बाहर निकलने से बचें.

उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट

उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 30-31 जुलाई को बहुत भारी बारिश का अलर्ट. उत्तराखंड में 30 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश. पूर्वी राजस्थान में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक और पश्चिमी राजस्थान में 1 अगस्त को भारी बारिश की संभावना. ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में व्यापक बारिश का दौर जारी रहेगा.

बिहार में 31 जुलाई से 4 अगस्त तक भारी बारिश. झारखंड में 1 से 4 अगस्त तक बारिश. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत भारी बारिश का अलर्ट. पूर्वोत्तर राज्यों में रेड अलर्ट जैसी स्थिति. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश में 30 जुलाई से 2 अगस्त तक बहुत भारी बारिश. असम और मेघालय में 30-31 जुलाई को भारी से बहुत भारी वर्षा.

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें. निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति से सतर्क रहें. बिजली गिरने तथा तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें. प्रशासन और स्थानीय मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की भी अपील की गई है.