Delhi News: IGI एयरपोर्ट पर ड्रोन तस्करी का भंडाफोड़, 10 प्रोफेशनल UAV समेत 1 करोड़ का सामान जब्त

Drone Smuggling Bust at Delhi IGI Airport: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) पर कस्टम्स ने ड्रोन तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। टर्मिनल-3 पर कार्रवाई के दौरान तीन भारतीय यात्रियों के सामान से 10 प्रोफेशनल ड्रोन और बड़ी संख्या में ड्रोन पार्ट्स बरामद किए गए। कस्टम्स के मुताबिक जब्त किए गए सामान की कुल बाजार कीमत ₹1,03,55,900 आंकी गई है। कस्टम्स के अनुसार यह कार्रवाई 25 सितंबर को IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर की गई। जांच के दौरान तीन भारतीय यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ड्रोन और उनसे जुड़े उपकरण मिले। ये सभी यात्री हांगकांग से वियतनाम के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे।
जांच के दौरान अधिकारियों ने 10 Autel Robotics MDX-1 ड्रोन बरामद किए। इनके अलावा सामान से 11 रिमोट कंट्रोलर, 10 AC/DC अडैप्टर, 10 USB चार्जर, 20 डेटा केबल, 60 प्रोपेलर और 10 कैमरा लगे जिम्बल भी मिले। कस्टम्स ने इसके अलावा एक iPhone 18 Pro Max (512GB) भी जब्त किया है। इस तरह ड्रोन, उनके पार्ट्स और मोबाइल फोन समेत जब्त किए गए सामान की कुल कीमत ₹1.03 करोड़ से अधिक बताई गई है। Autel के आधिकारिक तकनीकी दस्तावेजों में MDX-1 मॉडल को EVO Max सीरीज के विभिन्न कॉन्फिगरेशन में इस्तेमाल किया गया मॉडल बताया गया है।
थर्मल इमेजिंग, लेजर रेंज-फाइंडर से लैस
कस्टम्स के मुताबिक जब्त किए गए ड्रोन की तकनीकी जांच के लिए चार्टर्ड इंजीनियर की मदद ली गई। जांच में इन्हें थर्मल इमेजिंग और लेजर रेंज-फाइंडर जैसी क्षमताओं से लैस प्रोफेशनल/डिफेंस-ग्रेड UAV के तौर पर बताया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इनकी प्रकृति और तकनीकी क्षमताओं को देखते हुए इनके भारत में आयात और संचालन से जुड़े नियामकीय पहलुओं की भी जांच की जा रही है। ड्रोन से संबंधित नियमों और पंजीकरण आवश्यकताओं को लेकर DGCA के मौजूदा प्रावधान भी मामले की जांच में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
ड्रोन्स को छिपाकर भारत लाने का आरोप
पूछताछ के दौरान यात्रियों ने बताया कि ड्रोन हांगकांग से एक दोस्त के लिए लाए गए थे। कस्टम्स के अनुसार इन सामानों को भारत लाते समय इस बारे में संबंधित अधिकारियों को बताया नहीं था। अधिकारियों ने ड्रोन, उनके पार्ट्स और मोबाइल फोन को जब्त किया है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोफेशनल ड्रोन भारत लाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था और इन्हें यहां किसके लिए इस्तेमाल किया जाना था। तीनों यात्रियों के हांगकांग से वियतनाम और फिर दिल्ली पहुंचने के यात्रा विवरण की भी जांच की जा रही है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर किया गया आयात था या इसके पीछे कोई व्यापक सप्लाई या तस्करी नेटवर्क काम कर रहा था।