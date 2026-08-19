DELHI-KARNAL E-BUS SERVICE: दिल्ली में दौड़ेंगी 200 नई इलेक्ट्रिक बसें, करनाल के लिए भी शुरू होगी ई-बस सेवा, जाने रूट और बाकी डिटेल

दिल्ली सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा ऐलान किया गया वो डीटीसी दिल्ली और करनाल के बीच अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत है. इस रूट पर 5 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी.

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया गया एक कदम हजारों लोगों के लिए राहत लेकर आया है. आम लोगों को सड़क पर चलने के लिए सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्याद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उतारने की तैयारी है. दिल्ली सरकार ने शहर में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को उतारने का फैसाल लिया है. सार्वजिनक यातायात को बेहतर बनाने के लिए सरकार इन बसों को शामिल करने जा रही है. इतना ही नहीं दिल्ली से करनाल के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी. राजघाट स्थित डीटीसी डिपो में नया हाई-कैपेसिटी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा. महिलाओं के लिए अलग से 56 बसों को चलाया जाएगा.

दिल्ली में लोगों की यात्रा को आसान करने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा बसों को शहरों के अलग अलग रूट में चलाने का फैसला लिया है. परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों से लोगों की यात्रा आसान होगी. इससे दिल्ली को स्वच्छ एवं हरित परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

करीब 6,800 बसों का होगा बेड़ा

दिल्ली सरकार ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों के सड़कों पर दौड़ाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही दिल्ली के सड़क पर दौड़ने वाली बसों की कुल संख्या 6800 के करीब हो जाएंगी. आपको बता दें कि इन बसों में से 4938 इलेक्ट्रिक बसें हैं. वहीं दिल्ली की सड़कों पर 1750 सीएनजी बसें दौड़ती हैं.

दिल्ली-करनाल के बीच चलेगी ई-बस

दिल्ली सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा ऐलान किया गया वो डीटीसी दिल्ली और करनाल के बीच अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत है. इस रूट पर 5 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. हर दिन अगर आने जाने वाले बसों के चक्कर की बात करें तो जानकारी के मुताबिक 10-10 फेरे लगाने की योजना है. इस रूट पर चलने वाली बसें तकरीबन 133 किलोमीटर की यात्रा करेंगी. इस रूट पर चलने वाली बसें कश्मीरी गेट स्थित महाराणा प्रताप आईएसबीटी से करनाल तक चलेंगी. दिल्ली से करनाल जाने वाली बसों के रास्ते में सिंघु बॉर्डर, राय, मुरथल, गन्नौर, समालखा, पानीपत, घरौंडा और मधुबन जैसे प्रमुख स्थान आएंगे.