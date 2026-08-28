इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट के बहिष्कार की धमकी क्यों दे रहा था पाकिस्तान? जानें पूरा विवाद

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पूर्व कप्तान और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम खान के इंटरव्यू को इंग्लैंड में बवाल काटा दिया. Sky Sports की तरफ से किए गए इंटरव्यू को लेकर आधिकारिक शिकायत तक दर्ज कराई.

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर कोई ना कोई बवाल होता ही रहता है. इस समय टीम इंग्लैंड के दौरे पर है और सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में खेल रही है. लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन ही एक बड़ा बवाल हो गया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पूर्व कप्तान और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम खान के इंटरव्यू को इंग्लैंड में बवाल काटा दिया. Sky Sports की तरफ से किए गए इंटरव्यू को लेकर आधिकारिक शिकायत तक दर्ज कराई.

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में हार के बाद टीम दूसरे मुकाबले में गुरुवार से खेलने उतरी. मैच के पहले दिन ब्रॉडकास्टर्स ने पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान के बेटे का इंटरव्यू किया जिसे लेकर टीम ने बवाल काट दिया. यह इंटरव्यू लॉर्ड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन लंच ब्रेक के दौरान टेलीकास्ट किया गया था. इस इंटरव्यू को पूर्व इंग्लिश कप्तान माइक एथरटन ने लिया था. इमरान खान के दोनों बेटों ने पिता की सेहत को इस दौरान बात की. उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए सुरक्षा को लेकर आशंका जताई.

इंटरव्यू को लेकर PCB ने जताई थी आपत्ति

ESPNcricinfo की खबर के मुताबिक मैच के दौरान लंच ब्रेक खत्म होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच का प्रसारण करने वाले Sky Sports से इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज जाहिर की. रिपोर्ट में इस बात को लेकर दावा किया गया है कि PCB ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. इसमें कड़ा रुख अपनाने हुए मैच तक बॉयकॉट करने की धमकी दे डाली. खबर तो ऐसी भी आई कि पाकिस्तान की टीम ने लंच ब्रेक के बाद मैदान पर उतरने से मना करने की भी बात उठी थी. आपको बता दें कि PCB से हुई बातचीत के बाद Sky Sports ने इस इंटरव्यू को रोकने का फैसला तक ले लिया था. इसके बाद इस 18 मिनट के इंटरव्यू को ऑन एयर कर दिया गया था.