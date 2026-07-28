इंग्लैंड दौरे की शर्मनाक हार के बाद मचा बवाल, टीम इंडिया के सहायक कोच ने छोड़ा पद-रिपोर्ट

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट (Ryan ten Doeschate) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इंग्लैंड दौरे के दौरान ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को अपने फैसले की जानकारी दे दी थी.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम का आयरलैंड और इंग्लैंड दौर बेहद शर्मनाक रहा. टीम इंडिया को पहली बार आयरलैंड के खिलाप टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड टीम को वनडे और टी20 दोनों सीरीज में हार मिली. दौरे के बाद से ही इसके नतीजे को लेकर बवाल मचा हुआ है. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट (Ryan ten Doeschate) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इंग्लैंड दौरे के दौरान ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को अपने फैसले की जानकारी दे दी थी.

पूर्व नीदरलैंड्स कप्तान टेन डोशेट जुलाई 2024 में गौतम गंभीर के टीम इंडिया के मुख्य कोच बनने के बाद भारतीय टीम के साथ जुड़े थे. गंभीर ने उन्हें अपने कोचिंग स्टाफ का अहम हिस्सा बनाया था. वह बल्लेबाजी और फील्डिंग, दोनों विभागों में खिलाड़ियों के साथ काम कर रहे थे. टीम की रणनीति तैयार करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. अब टेन डोशेट एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ जुड़ने जा रहे हैं. वहां उनकी मुलाकात फिर से अभिषेक नायर के साथ होगी, जिनके साथ उन्होंने पहले KKR और बाद में भारतीय टीम में भी कोचिंग की जिम्मेदारी निभाई थी.

KKR के साथ टेन डोशेट का रिश्ता काफी पुराना है. वह 2012 और 2014 में खिलाड़ी के तौर पर टीम के साथ आईपीएल खिताब जीत चुके हैं. इसके बाद 2022 में वह फील्डिंग कोच के रूप में फ्रेंचाइजी से जुड़े और 2024 तक टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे. इसी दौरान KKR ने गौतम गंभीर के मेंटर रहते हुए एक और आईपीएल खिताब भी जीता.

टेन डोशेट के कार्यकाल में भारत ने शानदार सफलता भी हासिल की. उनकी मौजूदगी में टीम इंडिया ने 2025 एशिया कप अपने नाम किया और 2026 टी20 विश्व कप का सफलतापूर्वक बचाव किया. टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. भारत को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवानी पड़ी, जबकि घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड (0-3) और दक्षिण अफ्रीका (0-2) के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी हार का सामना करना पड़ा. अब टेन डोशेट के जाने के बाद भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं. KKR को आगामी आईपीएल सीजन से पहले एक अनुभवी और सफल कोच की सेवाएं मिल जाएंगी.