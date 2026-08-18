Ind vs SL Test: ऋषभ पंत की चमत्कारी पारी, आखिरी दिन टीम इंडिया की जीत लगभग पक्की! श्रीलंका के सामने नामुमकिन लक्ष्य

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट का बुधवार को आखिरी दिन होगा. टीम इंडिया को जीत के लिए 6 विकेट चाहिए जबकि श्रीलंका के सामने 288 रन का नामुमकिन सा लक्ष्य है. चौथे दिन का खेल खत्म होने के समय मेजबान टीम ने 4 विकेट पर 84 रन बनाए थे.

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने श्रीलंका में खेले जा रहे गॉल टेस्ट पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है. मैच के चौथे दिन टीम इंडिया की दूसरी पारी 193 रन पर खत्म हुई. ऋषभ पंत ने धमाकेदार 66 रन बनाए जबकि पहली पारी में सेंचुरी ठोकने वाले देवदत्त पडिक्कल ने 44 रन की पारी खेली. भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट का बुधवार को आखिरी दिन होगा. टीम इंडिया को जीत के लिए 6 विकेट चाहिए जबकि श्रीलंका के सामने 288 रन का नामुमकिन सा लक्ष्य है. चौथे दिन का खेल खत्म होने के समय मेजबान टीम ने 4 विकेट पर 84 रन बनाए थे.

गॉल टेस्ट में टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. देवदत्त पडिक्कल के 167 रन की बेमिसाल पारी के दम पर भारत ने पहली पारी में 462 रन बना डाले. केएल राहुल ने 82 रन की पारी खेली. श्रीलंका की टीम जब पहली पारी में खेलने उतरी तो महज 90 रन पर 5 विकेट गंवा दिए. सोनल दिनुशा ने यहां आकर टीम को निरोशन डिकवेला के साथ संभाला. दोनों ने 146 रन की साझेदारी कर डाली. निरोशन डिकवेला 80 रन बनाकर आउट हुए जबकि दिनुशा ने शतकीय पारी खेली. पूरी टीम 284 रन पर ऑल आउट हुई और भारत को 178 रन की बड़ी बढ़त मिली.

Stumps on Day 4 in Galle! 🏟️ Sri Lanka 84/4 in the 2nd innings#TeamIndia 6⃣ wickets away from victory in the opening #SLvIND Test. Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y pic.twitter.com/Fhu9YGYeC1 — BCCI (@BCCI) August 18, 2026

गॉल टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य

भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 193 रन बनाकर आउट हुई. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 66 रन की शानदार पारी खेली. जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 44 रन बनाए. इन दोनों की दमदार पारी के दम पर भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य रखा. गॉल में अब तक खेले गए टेस्ट मैच के इतिहास पर नजर डालें तो ये सबसे बड़ा लक्ष्य है.इस मैदान पर टेस्ट में सबसे बड़ा लक्ष्य 350 से नीचे का है. गॉल में सबसे बड़े टारगेट को हासिल करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर दर्ज है. चार साल पहले श्रीलंका के खिलाफ पड़ोसी देश ने 342 रन का लक्ष्य हासिल किया था. श्रीलंका को इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उससे भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना होगा.