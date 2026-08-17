Shubman Gill Catch Video: शुभमन गिल के ‘ब्लाइंडर’ कैच ने मचाया तहलका, संजय मांजरेकर भी रह गए हैरान

गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट के तीसरे दिन शुभमन गिल का एक कैच चर्चा में है. भारतीय कप्तान ने ऐसा गजब का कैच लपका जिसे देखने के बाद हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है.

नई दिल्ली. श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कप्तान शुभमन गिल ने भले ही रन नहीं बनाया लेकिन फील्डिंग में इसकी कसर पूरी कर दी. उन्होंने मैच के दौरान तीसरे दिन एक ऐसा कैच लपका जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यह कैच ऐसा गजब का था जिसे देखने के बाद ना सिर्फ स्टेडियम में मौजूद दर्शक बल्कि कमेंट्री पैनल के पूर्व क्रिकेटर भी दंग रह गए. भारत ने इस मैच में पहली पारी में 462 रन बनाए और 90 रन पर श्रीलंका के 5 विकेट गिरा दिए थे.

भारतीय टीम ने बारिश से बाधित दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के तीसरे दिन 462 रन पर ऑलआउट हो गई. इसके बाद स्पिन तिकड़ी के दम पर श्रीलंका की आधी टीम को वापसी का रास्ता दिखा दिया. जो 5 विकेट गिरे उसमें से एक का क्रेडिट पूरी तरह से कप्तान शुभमन गिल को जाता है. उन्होंने ऐसा शानदार कैच पकड़ा, जिसे देखकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर भी हैरान रह गए. कुलदीप यादव की डाली गई बॉल पर गिल ने अपनी पहुंच से काफी दूर जाती गेंद पर डाइव लगाया. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने उल्टे हाथ से इस कैच को लपका. मांजरेकर ने इसे एक्स्ट्रा कवर के इलाके में देखे गए सर्वश्रेष्ठ कैचों में से एक बताया.

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श्रीलंका की टीम जब पहली पारी में भारत के बनाए बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी तो मोहम्मद सिराज और मानव सुथार ने लगातार विकेट झटके. धड़ाधड़ गिरते विकेट ने टीम का स्कोर 90 रन पर 5 विकेट कर दिया. कुलदीप यादव पारी का 17वां ओवर करने आए. उनके ओवर की पहली ही बॉल पर कामिंदु मेंडिस ने जोरदार शॉट लगाया. ऐसा लगा गेंद चौके के लिए निकल जाएगी लेकिन थोड़ी दूर खड़े कप्तान शुभमन ने डाइव लगाकर ना सिर्फ बॉल रोकी बल्कि इसे लपक लिया. एक्स्ट्रा कवर में लपका गया यह कैच ऐसा अद्भुत था जिसे देखने के बाद आंखों पर यकीन नहीं होता. बाईं ओर छलांग लगाकर अपने उल्टे हाथ से गिल ने यह कैच पकड़ा.

इस कैच को देखने के बाद कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर खुद को रोक पाए. उन्होंने कहा कि गिल ऐसा कैच कैसे ले सकते हैं, उन्होंने आखिर ये कैसे कर दिखाया. इसको पकड़ना नामुमकिन जैसा है. उन्होंने कहा मुझे तो लगता है कि यह एक्स्ट्रा कवर में लपका गया अब तक का सबसे बेहतरीन कैच है.