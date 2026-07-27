Marriage with Older girl: उम्र से बड़ी लड़की से हुआ प्यार, किसी ने डॉक्टर को किसी ने मॉडल संग लिए फेरे

भारतीय क्रिकेट टीम के कई ऐसे क्रिकेटर और पूर्व क्रिकेटर ने अपनी उम्र से बड़ी लड़की से शादी की. सचिन-अंजलि तेंदुलकर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है.

नई दिल्ली. टीम इंडिया के कई ऐसे पूर्व और मौजूदा खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी उम्र से बड़ी लड़की को जीवनसाथी बनाया. इन सबकी प्रेम कहानी उम्र के फासले के बावजूद मिसाल बनी. सारे ही क्रिकेटर्स ने यह साबित किया कि रिश्तों में उम्र नहीं, बल्कि आपसी समझ, विश्वास और सम्मान सबसे अहम होते हैं. आइए जानते हैं ऐसे कुछ चर्चित भारतीय क्रिकेटरों के बारे में.

सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर

क्रिकेट के कोहिनूर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की शादी इसका सबसे बड़ा मिसाल है. उनकी पत्नी अंजलि पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिशियन) हैं. अंजलि उम्र में सचिन से लगभग 6 साल बड़ी हैं. दोनों की पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी और 1995 में दोनों ने शादी कर ली.

वेंकटेश प्रसाद और जयंती

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद की पत्नी की उम्र भी उनसे ज्यादा है. जयंती उनसे करीब 9 साल बड़ी हैं. दिलचस्प बात यह है कि जयंती ने ही पहले वेंकटेश को शादी के लिए प्रपोज किया था. दोनों की जोड़ी भारतीय क्रिकेट की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में शामिल है.

शिवम दुबे और अंजुम खान

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे की लव स्टोरी काफी चर्चा में रही थी. उन्होंने लंबे समय तक दूसरे धर्म की लड़की को डेट किया. साल 2021 में अंजुम खान से हिन्दू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाज से शादी की थी. अंजुम शिवम से करीब 6 साल से अधिक बड़ी हैं.

जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन

भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन एक पॉपुलर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं. संजना बुमराह से लगभग 2 साल 7 महीने बड़ी हैं. दोनों ने मार्च 2021 में शादी की थी. दोनों का रिश्ता ऑन और ऑफ कैमरा बेहद प्यारा है. दोनों के बीच की कैमिस्ट्री अक्सर नजर आ जाती है.

वीरेंद्र सहवाग और आरती अहलावत

पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की पत्नी आरती अहलावत उनसे कुछ महीने बड़ी हैं. दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते थे और लंबे समय तक रिश्ते में रहने के बाद 2004 में शादी की.