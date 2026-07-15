रोहित शर्मा को खुली छूट, गौतम गंभीर ने दिया मैदान पर तबाही मचाने का लाइसेंस- सूत्र

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी अब जोर पकड़ चुकी है. आईसीसी ने टूर्नमेंट का नया फॉर्मेट जारी कर दिया है. खबरों की माने तो पूर्व बारतीय कप्तान रोहित शर्मा को कोच गौतम गंभीर ने खुलकर खेलने की छूट दे दी है. उनको दबाव ना लेने की बात कही है.

नई दिल्ली. आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के नए फॉर्मेट की घोषणा कर दी है. भारतीय टीम के स्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा का ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है. टू्र्नामेंट से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सीनियर ओपनर रोहित शर्मा को पूरी छूट दे दी है. टीम मैनेजमेंट रोहित को उनका नेचुरल गेम खेलने की पूरी आजादी देना चाहता है. उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स रखना चाहता है.

सूत्रों के अनुसार, गंभीर का रोहित को साफ संदेश है कि उन्होंने सालों तक टीम और देश के लिए शानदार योगदान दिया है. अब कोचिंग स्टॉफ चाहता है कि रोहित क्रिकेट का मजा उठाएं. खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें. एक सूत्र ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले बताया, “रोहित ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम के लिए बहुत कुछ किया है. कोच चाहते हैं कि वह अपने पूरे करियर की तरह खुलकर खेलें और खुद को फ्री तरीके से एक्सप्रेस करें.

टीम मैनेजमेंट का मानना है कि रोहित को खुलकर खेलने की आजादी देने से उनसे बेहतरीन प्रदर्शन निकलेगा. उनके भविष्य को लेकर सवालों की बजाय मौजूदा प्रदर्शन पर फोकस किया जा रहा है. सूत्रों ने साफ किया कि यह फैसला रोहित के लंबे भविष्य से जुड़ी किसी चर्चा से जुड़ा नहीं है. “भविष्य क्या होगा, कोई नहीं जानता. अभी फोकस सिर्फ वर्तमान पर है. टीम मैनेजमेंट चाहता है कि रोहित पूर्ण मानसिक शांति के साथ खेलें और जब भी मैदान पर उतरें, अपना 100% दें.

कोचिंग स्टॉफ को रोहित पर भरोसा

टीम मैनेजमेंट का मानना है कि बाहरी दबाव हटाकर और उनकी नेचुरल अटैकिंग स्टाइल को बनाए रखकर भारत रोहित जैसे अनुभवी बल्लेबाज का पूरा फायदा उठा सकता है. वर्तमान में कई सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. सूत्र ने कहा, “रोहित जिस तरह दबाव में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा समय और मानसिक स्पेस की जरूरत है. उनके जैसे खिलाड़ी तब सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें बाहरी दबाव से मुक्ति मिले.वे अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट पर भरोसा कर सकें.”