साउथ अफ्रीका ने फिर कटाई नाक, नामीबिया से ट्राई सीरीज में हारा, 17वीं रैंकिंग टीम ने किया उलटफेर

साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई सीरीज में जीत हासिल कर नामीबिया ने हर किसी को हैरान कर दिया. विंडहोक के क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में 17वीं रैंकिंग वाली नामीबिया ने बड़ा उलटफेर करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 18 रन से हरा दिया.

नई दिल्ली. साउथ अफ्रीका की टीम को एक बार फिर से अपनी के नीचे रैंक की टीम के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. पिछले साल टी20 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली नामीबिया ने एक बार फिर उसी कारनामें को दोहराया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई सीरीज में जीत हासिल कर इस टीम ने हर किसी को हैरान कर दिया. विंडहोक के क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में 17वीं रैंकिंग वाली नामीबिया ने बड़ा उलटफेर करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 18 रन से हरा दिया. कुछ कम जाने पहचाने चेहरों ने स्टार खिलाड़ियों की टीम का हाल बेहाल कर दिया.

नामीबिया की टीम ने ट्राई सीरीज के पहले मैच में ऐसा गजब का खेल दिखाया कि बड़ा उलटफेर कर दिया. जान फ्राइलिंक की अर्धशतकीय पारी और रूबेन ट्रम्पेलमैन की घातक गेंदबाजी के दम पर मेजबान टीम जीत दर्ज कर टूर्नामेंट का आगाज किया. कमाल की बात यह है कि इस टीम की साउथ अफ्रीका पर यह पहली जीत नहीं है. इससे पहले पिछले साल ऑक्टूबर में एक मात्र टी20 मुकाबले में नामीबिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी.

Namibia delivered a convincing performance to defeat South Africa in the home tri-series opener 💪https://t.co/bNM1kvm4bt — ICC (@ICC) August 28, 2026

नामीबिया की मजबूत बल्लेबाजी

ट्राई सीरीज के पहले मै में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. ब्योर्न फोर्टुइन ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट झटके. लॉरेन स्टीनकैंप ने 29 गेंद पर 41 रन की पारी खेलकर नामीबिया को संभाला. उनका साथ अनुभवी ऑलराउंडर जान फ्राइलिंक दिया. 38 गेंद में उन्होंने धुंआधार 60 रन की पारी खेल डाली. इसमें उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के आए. डुआन जैनसन और प्रेनेलन सुब्रायन ने विकेट लेकर नामीबिया को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका. नामीबिया ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 163/9 रन बनाए.

ट्रम्पेलमैन के तूफान में बिखरी दक्षिण अफ्रीका

164 रन का लक्ष्य साउथ अफ्रीका जैसी टीम के लिए आसान माना जा रहा था लेकिन नामीबिया उलटफेर करने के इरादे से उतरी थी. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रूबेन ट्रम्पेलमैन ने टॉप आर्डर पर धाबा बोला और इसे तहस नहस कर दिया. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए और तीन बैटर को वापसी की रास्ता दिखा दिया. जे.जे. स्मिट ने 31 रन देकर 3 विकेट झटके और साउथ अफ्रीका की रही सही कसर भी दूर कर दी.

डेवाल्ड ब्रेविस की 75 रन की पारी बेकार

एक तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे और दूसरी तरफ डेवाल्ड ब्रेविस अकेले ही डटे रहे. ‘बेबी एबी’ 50 गेंद पर 75 रन की पारी खेल टीम की लाज को काफी हद तक बचाया. इस पारी में 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे.उनकी यह अर्धशतकीय पारी प्रोटियाज टीम को शर्मनाक हार के बचाने के लिए काफी नहीं था. टीम जीत के लक्ष्य से पीछे रह गई और 18 रन के अंतर से नामीबिया ने जीत हासिल कर धमाका कर दिया. साउथ अफ्रीका की टीम 9 विकेट पर 145 रन तक ही पहुंच पाई.यह पिछले 10 महीनों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नामीबिया की दूसरी जीत है। घरेलू मैदान पर मिली इस ऐतिहासिक जीत से नामीबिया ने ट्राई-सीरीज में शानदार शुरुआत की है।