IPL 2027 Auction: भारत में होगी आईपीएल ऑक्शन की वापसी, जगह और तारीख पर फैसला जल्दी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की तैयारियों के बीच नीलामी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, आगामी सीजन की खिलाड़ी नीलामी तीन साल बाद भारत में वापसी कर सकती है.

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अगले साल के टूर्नामेंट के ऑक्शन पर अपडेट आया है. रिपोर्ट के मुताबिक अगले सीजन की खिलाड़ी नीलामी तीन साल बाद भारत में वापसी कर सकती है. बताया जा रहा है कि IPL 2027 का ऑक्शन भारत में आयोजित किए जाने की संभावना है. हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक नीलामी की तारीख और वेन्यू को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

भारत में आईपीएल की नीलामी पिछली बार 2023 में आयोजित हुई थी. अगर नीलामी भारत में होती है तो तीन साल के बाद इसकी वापसी होगी. 2023 में कोच्चि में इसे आयोजित किया गया था. साल 2024 की नीलामी दुबई, 2025 का ऑक्शन सऊदी अरब के जेद्दा और 2026 की नीलामी अबू धाबी में हुई थी.

पिछले कुछ सालों में ऑक्शन को भारत से बाहर कराने के पीछे बीसीसीआई ने अपना तर्क दिया था. बताया गया था कि इसे लॉजिस्टिक चुनौतियां की वजह से बाहर कराया गया था. BCCI अधिकारियों ने पहले बताया था कि नवंबर-दिसंबर के दौरान भारत के बड़े शहरों में उपयुक्त आयोजन स्थल और पर्याप्त होटल कमरों की उपलब्धता एक चुनौती बन जाती है. इस अवधि में शादी और त्योहारों का सीजन होने के कारण होटल और अन्य सुविधाओं पर दबाव बढ़ जाता है.

अब अगर 2027 का ऑक्शन भारत में आयोजित होता तो इससे तमाम फ्रेंचाइजी मालिकों काफी ज्यादा सहूलियत होगी. टीम अधिकारियों और घरेलू क्रिकेट से जुड़े हितधारकों के लिए यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं आसान हो सकती हैं. रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि नीलामी किस शहर में होगी और इसकी तारीख क्या होगी. अब यह भी तय नहीं है कि BCCI ने 2027 के लिए मिनी ऑक्शन आयोजित किया जाएगा या मेगा ऑक्शन.