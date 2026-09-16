Himachal News: हिमाचल के 2 जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की घोषणा

हिमाचल प्रदेश के दो जिलों के स्कूल 17 सितंबर को बंद रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया। ऊना जिले में एंटी चिट्टा वॉकथॉन और मंडी जिले में सायर पर्व के मौके पर दोनों जिलों के स्कूलों में छुट्टी रहेगी।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के दो जिलों के स्कूल 17 सितंबर को बंद रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया। ऊना जिले में एंटी चिट्टा वॉकथॉन और मंडी जिले में सायर पर्व के मौके पर दोनों जिलों के स्कूलों में छुट्टी रहेगी।

ऊना में एंटी चिट्टा वॉकथॉन

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊना में बुधवार को आयोजित एंटी चिट्टा वॉकथॉन के दौरान गुरुवार को स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं को जेन जी और जेन अल्फा का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें माता-पिता और जागरूक युवाओं की भी अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने ऊना में करीब 40 डिग्री तापमान के बीच वॉकथॉन में शामिल हुए युवाओं के उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी और जागरूकता नशे के खिलाफ अभियान को मजबूती देती है।

मंडी में बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज

सायर पर्व के मौके पर मंडी जिले में गुरुवार को अवकाश रहेगा। इस अवसर पर स्कूल-कॉलेजों के अलावा सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। मंडी और कुल्लू क्षेत्र में अश्विन महीने की संक्रांति पर सायर पर्व मनाया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, सायर पर्व के साथ बरसात का मौसम समाप्ति की ओर बढ़ता है और खरीफ की फसलें पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इस दिन सैरी माता को नई फसल का अंश और मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं।