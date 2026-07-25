Ind vs Zim 2nd T20: अभिषेक शर्मा बाहर, पंजाब किंग्स के ओपनर का डेब्यू, टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग XI

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Viplove Kumar
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Ind vs Zim 2nd T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकबाले में प्रभसिमरन सिंह को डेब्यू का मौका मिल सकता है. इंडियन प्रीमियर लीग में यह खिलाड़ी पंजाब किंग्स के लिए पारी की शुरुआत करता है.
Abhishek Sharma
प्लेइंग इलेवन से अभिषेक शर्मा हो सकते हैं बाहर

नई दिल्ली. जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में पहली जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय टीम दूसरा मुकाबला अपने नाम करना चाहेगी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में लगातार 6 हार झेलने के बाद टीम को पहली जीत मिली है. ओपनर अभिषेक शर्मा का बल्ला लगातार रन बनाने में नाकाम रहा है. ऐसे में उनकी जगह पर प्लेइंग इलेवन में प्रभसिमरन सिंह को शामिल किया जा सकता है. अगर भारत दूसरा टी20 जीतता है तो कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह भारतीय टीम के कप्तान के रूप में पहली टी20 सीरीज जीत होगी.

अभिषेक शर्मा पर गिर सकती है गाज

दूसरे टी20 में भारतीय टीम एक बदलाव कर सकती है. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को खराब फॉर्म के कारण बाहर बैठाया जा सकता है. पहले मैच में उन्होंने 8 गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाया था. इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी उनकी पिछली तीन पारियों में स्कोर 10, 16 और 3 रन रहा था.

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प्रभसिमरन सिंह कर सकते हैं डेब्यू

अभिषेक शर्मा की जगह प्रभसिमरन सिंह को टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिल सकता है. पंजाब किंग्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. लगातार दूसरे सीजन 500 से अधिक रन बनाए थे. वह पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे थे.

गेंदबाजी में होगा बदलाव?

भारतीय टीम पहले मैच की तरह तीन तेज गेंदबाज और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है. पिछले मैच में अशोक शर्मा को टी20 डेब्यू करने का मौका मिला था लेकिन वो खास असर नहीं छोड़ पाए. तेज गेंदबाज यश ठाकुर को अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका मिलता है.

भारत की संभावित प्लेइंग XI

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे,रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, आशोक शर्मा, मयंक यादव